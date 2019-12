Moro continua batendo no juiz de garantias

Enquanto Jair Bolsonaro tenta encerrar a polêmica em torno do juiz de garantias, Sérgio Moro continua insistindo no tema. O ministro da Justiça, que está em Toronto, no Canadá, fez novas críticas a figura criada pela Câmara no pacote anticrime. “Leio na lei de criação do juiz de garantias que, nas comarcas com um juiz apenas (40 por cento do total), será feito um ‘rodízio de magistrados’ para resolver a necessidade de outro juiz.Para mim é um mistério o que esse ‘rodízio’ significa”, disse.

“Tenho dúvidas se alguém sabe a resposta”, completou. Nos últimos dias, Bolsonaro tem tentando explicar que o juiz de garantia é defendido por uns e atacado por outros, mas afirmou que acredita que, por falta de orçamento, não será viável a implementação da medida.

O presidente chegou a dizer que quem o critica não sabe o que significa o juiz de garantias. Na resposta, Moro parece dar uma cutucada no chefe ao dizer que duvida que alguém saiba a resposta. Ele havia sugerido o veto a esse dispositivo, incluído pelo Congresso em seu projeto de lei anticrime, mas foi ignorado por Bolsonaro.