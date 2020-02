Moro diz que paralisação no Ceará é ilegal, mas que policial não pode ser tratado como criminoso – ISTOÉ Independente

O ministro da Justiça e Segurança Pública,Sergio Moro, disse neste sábado (29) que a paralisação dos policiais militares do Ceará é ilegal , mas os amotinados não podem ser tratados como criminosos. As informações são do jornal O Globo.

“O governo federal vê com preocupação a paralisação que é ilegal da Polícia Militar do estado. Claro que o policial tem que ser valorizado, claro que o policial não pode ser tratado de maneira nenhuma como um criminoso. O que ele quer é cumprir a lei e não violar a lei, mas de fato essa paralisação é ilegal”. disse Moro.

LEIA TAMBÉM:Homicídios no Ceará chegam a 170 durante paralisação dos PMs

Governo federal confirma prorrogação de GLO no Ceará até dia 6 de março

Justiça decreta preventiva de 44 PMs amotinados no Ceará

Neste sábado (29), o ministro participou de uma palestra durante encontro de governadores das regiões Sul e Sudeste em Foz do Iguaçu (PR). Seis governadores também participam do evento: João Doria (SP), Carlos Massa Ratinho Júnior (PR), Carlos Moisés (SC), Eduardo Leite (RS), Romeu Zema (MG), Renato Casagrande (ES). O vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também está presente.