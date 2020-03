Moro diz que solução no Ceará “passa pelo fim da paralisação ilegal”

Sergio Moro reafirmou em vídeo publicado no Twitter que a paralisação dos policiais militares no Ceará é ilegal.

“Os policiais têm de ser valorizados, mas a paralisação é algo que a Constituição não permite”, disse.

Leia também:Como grupos diferentes em Brasília tentam enfraquecer Moro agora… ou em 2022.

“Temos que parar de explorar politicamente, tanto dentro do estado do Ceará, quanto fora do estado do Ceará, essa situação. Temos que respeitar os poderes que estão envolvidos nessa negociação, os policiais, e o trabalho que o governo federal vem fazendo em apoio à população cearense.”