Moro diz que viu com “certo pesar” piora do Brasil em ranking internacional de corrupção

O ministro da Justiça e Segurança Pública,Sergio Moro, afirmou nesta quarta-feira que viu com “certo pesar” os resultados divulgados na semana passada pelaTransparência Internacional,que mostrou uma piora no índice de percepção docombate àcorrupçãono país no primeiro ano do governo deJair Bolsonaro. “Apesar de todos os esforços, é triste ver que a percepção não mudou”, disse.