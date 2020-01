Morte por suspeita de síndrome nefroneural é investigada em Pompéu

Um caso suspeito de síndrome nefroneural está sendo investigado em Pompéu. A informação foi confirmada nesta terça-feira (14), pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade que informou ter notificado a Secretaria de Estado de Saúde.

A paciente é uma idosa de 60 anos, que morreu no dia 28 de dezembro de 2019. AoG1familiares da vítima, que não quiseram ser identificados, relataram que antes do óbito, a idosa esteve em viagem a Belo Horizonte no período de 15 a 21 de dezembro onde consumiu a cerveja Belorizontina.

De acordo com parentes da vítima, após ela ter consumido a cerveja começou a queixar dores abdominais, diarreia e vômitos. Ela retornou para Pompéu e permaneceu sentindo-se mal. A família disse também que no dia 26, a mulher deu entrada no Pronto Atendimento do município.

Contudo, o quadro clínico da paciente se agravou e ela faleceu no dia 28. No prontuário médico a causa constatada para a morte foi insuficiência renal e alteração neurológica. A família disse que após a morte dela, teve conhecimento da relação dos casos de doença e o consumo da cerveja, e registrou ocorrência na polícia nesta segunda-feira (13).

A Prefeitura de Pompéu informou, por meio de nota, que desde que tomou conhecimento do caso, “a Secretaria Municipal de Saúde juntamente com o Pronto Atendimento, realizou a apuração e levantamento de informações com posterior notificação e encaminhamento ao CIEVS-MG”.

A Secretaria de Saúde esclareceu ainda que relatou as informações aos órgãos competentes e aguarda o desenrolar das investigações.

A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para investigar a Cerveja Belorizontina produzida pela Backer, com o objetivo de determinar se consumo da cerveja produzida por ela, tem relação com a internação de pessoas na capital mineira e ainda, a morte de um paciente em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Todas a vítimas têm em comum o fato de terem ingerido a cerveja.

A medida abrange qualquer rótulo da cerveja, além dos chopes, fabricado entre outubro de 2019 e esta segunda. Na noite desta segunda-feira, a determinação já era cumprida em um supermercado de Belo Horizonte. A retirada de cervejas das prateleiras foi flagrada pela reportagem.

Cervejas recolhidas na região

Nesta segunda-feira, apenas dois estabelecimentos dos 27 vistoriados pela Vigilância tinham a cerveja na área de vendas, mas não são dos lotes sob suspeita. As ações de fiscalização vão continuar até o final da semana.

Nesta terça-feira (14), a Vigilância Sanitária de Itaúna informou que irá percorrer todo o comércio local, com objetivo de interditar lotes e suspender vendas da cerveja Belorizontina. Segundo a Prefeitura, os estabelecimentos ficarão como fiéis depositários do produto interditado e a fabricante procederá o devido recolhimento das garrafas em momento oportuno.

Na noite desta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) atualizou os casos de síndrome nefroneural provocada por intoxicação exógena.

Foram notificados 17 casos de intoxicação exógena por dietilenoglicol até esta segunda. Destes, 16 são do sexo masculino e um feminino. Quatro casos foram confirmados, um deles evoluiu para óbito, os 13 restantes continuam sob investigação, uma vez que apresentaram sinais e sintomas com relato de exposição.

Um dos pacientes está internado em São Lourenço, na Região Sul de Minas Gerais. O dentista viajou para Belo Horizonte. Uma mulher de Viçosa, na Região da Zona da Mata, também está hospitalizada. A prefeitura da cidade notificou a Superintendência de Saúde sobre a suspeita de um caso.

A informação foi confirmada, na sexta-feira (10), pela assessoria do Executivo ao G1 e à produção daTV Integração. O Executivo emitiu uma nota sobre o assunto. Ela não teria ido à capital mineira.

O Ministério da Saúde confirmou que Belo Horizonte é o local provável de exposição de todos os casos.

O dietilenoglicol é usado em grandes indústrias, nos processos de resfriamento. A Associação Brasileira de Cervejas Artesanais informou que a substância raramente é usada pelas fábricas de cerveja. A Backer alega que não usa esse produto. Mas afirma que usa o monoetilenoglicol.

“Ontem foi feito uma perícia na fábrica e foi arrecadado notas fiscais da utilização do componente monoetilenoglicol, logicamente a empresa tem sua versão e a investigação vai definir se realmente há a utilização do dietilenoglicol por parte da empresa ou não”, afirmou o chefe da Polícia Civil de Minas, delegado Wagner Pinto.