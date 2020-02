Mortes em estradas federais no carnaval de 2020 sobem 8%, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quinta-feira (27) que oferiado de carnaval 2020tevemais mortes nas estradas federais, em comparação ao ano passado, apesar deregistrar menos acidentes que 2019.

Com umaumento de 8% nas mortes em relação ao mesmo feriado do anopassado,91 pessoas morreram vítimas de acidentes nas rodoviasentre os dias 21 e 26 de fevereiro.

No ano passado, durante a operação carnaval, o número de mortos foi de 83 pessoas, o que representou uma queda de 19%, na comparação com 2018, quando 103 morreram.

De acordo com a PRF, o operação de carnaval 2020 registrou aredução de 3% no número geral de acidentes, com o total de 1.213 casos.

Onúmero de feridos também subiu em 6%, alcançando o1.574 registros,enquanto o o feriado de 2019 deixou 1.464 feridos.

Casos de embriaguez aumentaram no carnaval 2020 — Foto: PRF/Divulgação

No comunicado, aPRF ressaltou o “aumento nas infrações que mais geram risco e letalidade no trânsito”. Veja os dados divulgados:

3.260 autuações por embriaguez foram efetuadas, aumento de 64% em relação a 2019;

foram efetuadas, não uso do cinto de segurança , com 7.608 autuações em 2020 , o que representa um aumento de 43% comparado ao ano anterior;

, com , o que representa um comparado ao ano anterior; ultrapassagens indevidas , foram 10.899 flagrantes , o que significa mais 24% ;

, foram , o que significa ; euso de celular, com434 condutores autuados, significandomais 57%.

A PRF afirmou que87% das mortes poderiam ter sido evitadaspois tiveram acausa preliminarapontada relacionada aalgum comportamento de risco por parte de condutores e pedestres.