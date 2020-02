Motim: 37 PMs do Ceará são presos por deserção

enfrenta um motim de parte dos servidores da segurança pública e os presos são acusados de não terem se apresentado para trabalhar no policiamento de Carnaval. Ao todo, 41 PMs já foram presos desde o início do movimento.

Há ordens de prisão para 61 policiais desertores. A pena prevista para a falta ao trabalho para os militares é de até três meses de prisão.

Entre as prisões nos dias anteriores, estão as de policiais flagrados esvaziando pneus de viaturas. Eles foram autuados pelo crime de motim. Outro policial foi preso porque incendiou o carro de uma mulher que criticou o movimento.

O Governo do Ceará informou que não iria divulgar as identidades dos presos ou local onde as prisões foram efetuadas.

Crise na segurança

Já está em 127 o números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em todo o Ceará desde o início de motins dos policiais militares, no dia 18 de fevereiro. Só nesse sábado (22/02/2020) foram 34 homicídios.

Mesmo com reforço da Força Nacional e do Exército na segurança do estado, os crimes continuam acontecendo.

O Exército está trabalhando em Fortaleza fazendo o policiamento ostensivo desde o início deste domingo (23/02/2020). A tropa nas ruas conta com 2,5 mil homens.

