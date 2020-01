Motorista deixa carro blindado no CE após perseguição, tiroteio e cinco horas de negociação com a polícia

As duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa de Sobral e ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Mateus Ferreira traz informações do Norte do Ceará

De acordo com a PRF, policiais receberam denúncia de que um homem em um veículo blindado realizava manobras perigosas na BR-222 e passaram a acompanhar o veículo.

Ao entrar na cidade de Sobral, os agentes federais ordenaram que o condutor parasse, mas ele não obedeceu e, ao tentar realizar uma manobra de marcha à ré, colidiu com o carro da polícia e com outros veículos que estavam estacionados na rua.

A polícia atirou no carro, forçando a parada. Daí em diante, seguiram-se as negociações para que o motorista saísse do veículo. Familiares do homem estiveram no local para dar auxílio aos agentes de segurança.

A PRF recebeu denúncia de que um homem realizava manobras perigosas na BR-222 — Foto: Maristela Gláucia

Por volta das 23h, o homem foi, finalmente, retirado do carro e colocado em uma ambulância, que saiu escoltada pela polícia.