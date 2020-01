Motoristas que pagaram DPVAT mais alto podem pedir devolução da diferença

Os quase dois milhões de motoristas que pagaram o DPVAT com valor mais alto podem pedir a devolução da diferença a partir desta quarta-feira (15).

Na semana passada, o presidente do STF autorizou a redução no valor do seguro.

Para pedir a restituição, o motorista deve entrar no site da Seguradora Líder e preencher um formulário informando:

CPF ou CNPJ do proprietário;

RENAVAM;

E-mail;

Telfone de contato

Data em que foi realizado os pagamentos

Dados bancários do dono do veículo.

Segundo a Líder, empresa gestora do seguro obrigatório, a devolução da diferença será feita na conta do proprietário do veículo e deve demorar até dois dias úteis.