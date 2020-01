Mudança de horários das barcas do RJ é adiada pela terceira vez

CCR Barcas adia pela 3ª vez a mudança no horário das linhas

A CCR Barcas adiou, pela terceira vez, a mudança dos horários das linhas Arariboia, Cocotá e Paquetá. O novo prazo agora é dia 25. A medida é polêmica, porque a linha que faz o trajeto Paquetá-Praça Quinze não vai mais existir.

Os moradores da Ilha de Paquetá vão passar uma hora e 40 minutos num trajeto que antes durava 50 minutos.

Nesta quarta-feira (15) tem uma audiência entre a Defensoria Pública e a concessionária CCR Barcas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para tratar do assunto.

Como ficam as alterações a partir do dia 25

Arariboia x Praça XV – no horário de rush, intervalos antes de 10 minutos passam a durar 15.

Paquetá x Cocotá x Praça XV – a linha que antes era direta – Paquetá x Praça XV, e que durava de 40 a 50 minutos, passa a ter uma parada também em Cocotá nos dias úteis, aumentando o tempo em 50 minutos.

Praça XV x Cocotá – ganha mais uma viagem.

Segundo a concessionária, a mudança vem com o “objetivo de adequar a oferta à demanda, reduzindo os impactos da crise financeira e na busca de um modelo mais sustentável na prestação do serviço de transporte aquaviário”.