Mulher morre depois de ser esfaqueada em bar de BH; outros dois ficaram feridos

Uma mulher foi morta a facadas depois de uma discussão em um bar, no Centro de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar (PM), Bruna Rafaela da Silva, de 30 anos, estava no local com a namorada e um amigo, próximo à rodoviária, quando o suspeito, um homem de 48 anos, que é conhecido por eles, se aproximou e começou uma discussão. Ele atacou os três com uma faca.

Os feridos foram levados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde Bruna morreu.

A namorada dela teve ferimentos leves e o amigo está internado em estado grave.

Ainda segundo a polícia, o suspeito fugiu em um táxi e foi deixado na Estação Carlos Prates.

A polícia investiga as causas do homicídio.