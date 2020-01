“Namoradinha do Brasil”, diz Bolsonaro sobre Regina Duarte

Jair Bolsonaro (sem partido) deixou o Palácio da Alvorada, sua residência oficial, no início da noite deste sábado (18/01/2020), para cumprimentar turistas e militantes. Ao se aproximar dos jornalistas que fazem plantão no local, comentou sobre o convite que fez à atriz Regina Duarte para ser secretária da Cultura.

“Primeira pergunta”, pediu ele, indicando que queria dar entrevista. Ao ouvir o nome da atriz global, disse apenas: “Namoradinha do Brasil”, apelido carinhoso que a artista conquistou ainda na década de 1970.

Em seguida, Bolsonaro voltou a se dirigir aos militantes e perguntou se eles tinham gostado da interação com a imprensa. Questionado também sobre os erros nos resultados do Enem de uma parte dos candidatos, o presidente não fez nenhum comentário.

Atriz vai consultar familiares

Em entrevista à Rádio Jovem Pan, Regina Duarte afirmou que dará uma resposta ao governo até a próxima segunda-feira (20/01/20), depois de consultar a família. A atriz recebeu um convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir a Secretaria da Cultura depois da demissão de Roberto Alvim.

“Estou com esse convite, não é a primeira vez que eu sou convidada para esse cargo. Me assusta muito, porque tem um ministério complicado aí”, disse na noite desta sexta-feira (1701/2020). Desde novembro do ano passado, a secretaria está vinculada ao Ministério do Turismo. O comandante da pasta, Marcelo Álvaro Antônio, foi indiciado pelo Polícia Federal no ano passado por suspeita de envolvimento em esquema de candidaturas laranja.