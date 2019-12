“Não faz sentido ter juiz de garantias só nas capitais e para crimes de colarinho branco” – O Antagonista

Ao Valor, o presidente da Associação dos Juízes Federais, Fernando Mendes, afirmou que, devido à complexidade de implementação, o mais provável é que o juiz de garantias só possa ser adotado nas capitais, o que beneficiaria, sobretudo, os criminosos de colarinho branco.

“Não faz sentido ter juiz de garantias apenas nas capitais e para os crimes de colarinho branco”, afirmou o juiz.

Desde setembro, a Ajufe alertava o Congresso sobre a inviabilidade do instituto. Não adiantou. Os deputados e senadores aprovaram a medida a toque de caixa e Jair Bolsonaro deixou passar.

“Se o instituto é realmente importante, tem se ser aplicado para todos, seja nos processos da Operação Lava Jato ou nos processos de crimes comuns, que são milhares tramitando no interior do país e que precisam ter as mesmas garantias”, completou Mendes.