“Não vou comentar Bolsonaro, vamos falar de coisa séria”, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), apresentou ontem a um público de potenciais investidores no Brasil uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Os erros de Bolsonaro apontados por Doria incluíram a escolha do ministro da Educação, o excesso de uso das redes sociais pelo presidente e a influência dos filhos de Bolsonaro no Palácio do Planalto.