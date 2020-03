Naufrágio no Sul do Amapá deixa 3 mortos e pelo menos 16 desaparecidos, segundo Bombeiros

O navio de médio porte Anna Karoline 3 naufragou na madrugada deste sábado (29) no Sul do Amapá com entre 60 a 70 pessoas a bordo. O Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, foram confirmadas as mortes de três mulheres ainda não identificadas. A corporação reforça que mais de 40 pessoas foram resgatadas e 16 seguem desaparecidas

Um helicóptero, um avião do Grupamento Tático Aéreo (GTA), unidade de resgate do governo do estado, e outras embarcações foram encaminhados à região para ajudar no resgate das vítimas. As causas do naufrágio também são desconhecidas.

Mapa mostra local do naufrágio no Sul do Amapá — Foto: Aparecido Gonçalves/G1

Ao pedir socorro à Capitania dos Portos, o comandante da embarcação declarou que o acidente aconteceu após um forte vento e que muitos passageiros caíram na água.

O número exato de pessoas que viajaram na embarcação ainda é desconhecido. Corpo de Bombeiros e Marinha estimam que, segundo o comandante do navio, esse número varia entre 60 e 70.

Os desaparecidos estão sendo contabilizados de acordo com a busca feita por familiares. Não há ainda lista com o nome dos passageiros encontrados e desaparecidos.

Familiares vão até a Marinha em busca de informações sobre as vítimas do naufrágio no AP

O GTA chegou de helicóptero na região pouco antes das 14h. O trabalho de resgate conta com a ajuda do comandante da embarcação, de ribeirinhos do local e ainda da estrutura do município de Almeirim (PA). Para o local, a prefeitura encaminhou uma balsa, com equipe médica, alimentos, mantas e medicamentos.

O navio saiu por volta das 18h de sexta-feira (28) de um porto em Santana, a 17 quilômetros de Macapá, em direção a Santarém, no Pará, mas às 5h deste sábado, o comandante da embarcação acionou o socorro próximo à Ilha de Aruãs e à Reserva Extrativista Rio Cajari, na região do Jari.

A viagem entre as duas cidades dura em média 36 horas. A previsão de chegada em Santarém era às 6h de domingo (1º).

Órgãos da segurança pública montam esquema para atender vítimas de naufrágio no Sul do AP

Marinha do Brasil registra naufrágio de navio de médio porte no Sul do Amapá

A Marinha informou que foi instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Em entrevista ao JAP1, o comandante da Capitania dos Portos do Amapá, Carlos Augusto Souza Junior, detalhou que a embarcação estava inscrita no órgão.

“O barco saiu de Santana por volta das 18h, está inscrito na autoridade marítima. Nós estamos fazendo esforços para atender essa ocorrência e garantir o máximo de salvamentos possíveis. O Anna Karoline 3 tinha capacidade para 242 passageiros e era inscrito [como transporte] para passageiro e cargas”, disse.

Ele também descreveu que o local do acidente fica a aproximadamente 130 quilômetros de Macapá, de difícil acesso e comunicação.

Até a última atualização desta reportagem, oG1não conseguiu contato com a empresa dona da embarcação.

Brendo Jones dos Santos disse que não consegue contato com a irmã, Samella Thayara Alves dos Santos que estava no barco acompanhada de pelo menos outras 11 pessoas. O grupo, que fez uma selfie durante a viagem, ia para Almeirim participar de um aniversário.

“Ela não entrou em contato com a gente. Temos amigos que moram lá perto e tentam encontrá-los”, comentou.

Familiares de vítimas também foram até a sede da Marinha em Santana desde o início da manhã deste sábado. Por volta das 12h, eles receberam uma lista com nomes de familiares que estavam na embarcação e foram atendidos em uma unidade de saúde em Almeirim, distrito paraense. São 45 nomes.

Mapa mostra onde aconteceu naufrágio da embarcação Anna Karoline 3 — Foto: Arte G1