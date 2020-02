Navio de minério contratado pela Vale pode afundar e gerar desastre ambiental

Um navio com 300 mil toneladas de minério, contratado pela Vale, afunda no litoral do Maranhão. Especialistas afirmam que o vazamento pode causar um desastre ambiental à fauna marinha

A Marinha brasileira confirmou o nome da embarcação: MV Stella Banner.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que o navio “adernou a cerca de 100 quilômetros do porto de Itaqui, no Maranhão, de onde saiu, com destino ao porto de Qingdao, na China, onde era esperado para chegar no dia 4 de abril. Segundo a Marinha, “no momento o navio se encontra encalhado”, devido a uma manobra feita por seu capitão. Por meio de nota, a Marinha declarou que as causas do acidente ainda não foram identificadas e que problema ocorreu às 21h30 da segunda-feira, 24.”

A marinha ainda informou que “quatro rebocadores se deslocaram em direção ao navio para coletar mais informações e prestar apoio, caso necessário (…) A tripulação permanece em segurança na área à bordo dos rebocadores enviados.”