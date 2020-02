No Ceará, PMs amotinados pedem anistia para voltar ao trabalho

Os policiais militares do Ceará apresentaram uma série de exigências para encerrar a greve, entre elas, uma anistia para os amotinados.

Os policiais militares amotinados apresentaram uma lista com 18 reinvindicações, entre elas, aumento em três parcelas do salário base do soldado para R$ 4.923,03, valor acima dos R$ 4.500 que haviam sido acertados com o governo, antes do motim.

Os militares também querem anistia, com extinção de todos os inquéritos administrativos e criminais contra os envolvidos na paralisação.

A Constituição federal proíbe a greve de policiais porque a ausência desse serviço coloca em risco a população, um entendimento ratificado pelo Supremo Tribunal Federal.

No começo da semana, o secretário de Segurança Pública do Ceará, André Costa, descartou a possibilidade de anistiar os amotinados.

Nesta quinta-feira (27), o governo apresentou uma contraproposta para os PMs, mas o teor não foi revelado.

“Neste momento, não é adequado discorrer sobre as pautas, sobre o que está sendo discutido pela comissão”, disse o procurador-geral de Justiça do Ceará, Manuel Pinheiro.

“Eu senti confiança de quem participou das conversas, e essa confiança vai ajudar muito”, afirmou o coronel Walmir Medeiros, interlocutor dos PMs.

Depois de apresentar a contraproposta a PMs que ocupam o batalhão de Fortaleza, o intermediador voltou a se reunir com a comissão formada pelos três poderes.

Os 43 policiais que foram presos por deserção porque não compareceram ao trabalho passaram por uma audiência de custódia.

Na sexta-feira (28) termina o prazo de permanência das tropas das Forças Armadas no Ceará. Nesta quinta-feira (17), o pedido de prorrogação desse prazo feito pelo governador Camilo Santana, do PT, foi analisado em Brasília.

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e da Defesa, Fernando Azevedo, que visitaram o Ceará no início da semana, mas Bolsonaro ainda não respondeu ao pedido.