Norte-americano procurado pela Interpol por assassinato é preso pela PF em MG

Um norte-americano procurado pela Interpol foi preso na tarde desta terça-feira (18) em Pouso Alegre (MG). Segundo a Polícia Federal, o homem de 48 anos teria matado a esposa em 2013 e ocultado o seu corpo, que jamais foi encontrado, no estado americano da Louisiana. Ainda de acordo com a PF, o homem agrediu uma outra mulher, com quem se casou no Brasil, no último dia 31 de janeiro. O mandado de prisão foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).