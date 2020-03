Nos EUA, eleitores de 14 estados e um território vão às urnas na superterça

Terça-feira (3) tem a superterça nos Estados Unidos. Eleitores de 14 estados e um território – e ainda os que vivem no exterior – vão dizer qual pré-candidato do Partido Democrata eles preferem para enfrentar o presidente Donald Trump na eleição de novembro.

O dia mais importante da corrida eleitoral até agora vai ter três candidatos a menos.

Pete Buttigieg, que estava em terceiro lugar na disputa, desistiu de concorrer depois do resultado ruim na prévia de sábado (29), na Carolina do Sul. A senadora Amy Klobuchar também anunciou o fim da candidatura. Ainda nesta segunda (2), os dois devem declarar apoio ao ex-vice-presidente Joe Biden. O investidor Tom Steyer foi outro que encerrou a campanha.

Mas a superterça vai ter a estreia do ex-prefeito de Nova York Mike Bloomberg. Ele está fazendo campanha desde o fim de 2019, e como entrou tarde na corrida, o nome dele vai aparecer nas cédulas pela primeira vez na terça.

Até agora, o Partido Democrata distribuiu menos de 4% dos chamados delegados. São 155 representantes do partido que têm a missão de fazer valer a vontade do eleitorado de quatro estados na convenção nacional, em julho.

Na terça-feira, esse número dispara. Num único dia, 14 estados, um território e americanos no exterior vão votar. São 1.357 delegados em jogo, 34% do total. A Califórnia é o estado mais populoso e com o maior número de delegados: 415.

Nenhum outro pré-candidato democrata investiu mais na Califórnia do que Bernie Sanders. Ele tem mais de cem pessoas da equipe dele só no estado e 23 comitês de campanha espalhados pelo estado. Em comparação, Joe Biden, por exemplo, tem somente um na cidade de Los Angeles. E o investimento de Bernie Sanders parece ter valido a pena.