‘Nós tomamos decisões técnicas’, diz Zema sobre reajuste aprovado pela Assembleia de Minas Gerais

Manifestantes foram à Assembleia Legislativa durante a tarde para pedir ao governo que sancione os aumentos. O governador tem 15 dias úteis para analisar as propostas. Durante a inauguração de uma fábrica em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (20), ele afirmou que ainda vai analisar os textos.

“O que eu posso te adiantar é que nós tomamos decisões técnicas. Durante o último governo, os militares não tiveram nenhum reajuste. O que nós estamos fazendo é recompondo gradativamente as perdas, não é aumento. E a Educação teve. É só qualquer um olhar os dados do governo, 46% de aumento. Então, o que nós estamos tentando fazer é sermos equitativos. Não existe ninguém melhor do que ninguém no setor público. Se alguém não recebeu nada e alguém recebeu 46% nos últimos quatro anos, me parece que gerou-se uma distorção. E o que nós estamos tentando fazer é amenizar essas distorções”, disse ele.

ALMG aprova projeto que concede reajustes para 70% do funcionalismo

A Assembleia aprovou o projeto de lei do governador que prevê reajuste escalonado de 41,7% até 2022 para os servidores da segurança pública. Este aumento salarial deve gerar impacto de R$ 9 bilhões aos cofres do estado, segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Mas os deputados também aprovaram uma emenda ao projeto de lei que amplia o reajuste dos salários para outras treze categorias.

O Novo, partido do governador, divulgou nota nas redes sociais dizendo que discorda do governador Romeu Zema pela proposta de conceder aumento salarial aos servidores da área de segurança por causa da situação fiscal atual de Minas Gerais, que herdou uma condição de calamidade financeira, não permite qualquer gasto adicional.

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um limite para o gasto com salários. No caso do executivo, 49%. No ano passado, a despesa passou de 58%. Mas uma decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) retirou os benefícios dos aposentados da conta de pessoal. A mudança fez o gasto com funcionalismo cair para 45%.

Em nota, o governo de Minas Gerais afirmou que o problema do estado é estrutural e que continua firme no propósito de aderir ao regime de recuperação fiscal.