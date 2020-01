‘Nós vamos reconstruir essa cidade que foi destruída por uma catástrofe’, afirma prefeito de BH

O prefeito Alexandre Kalil (PSD) afirmou na tarde desta quarta-feira (29) que a administração municipal vai trabalhar intensamente na reconstrução de Belo Horizonte, destruída pelas chuvas neste mês. “Nós vamos reconstruir essa cidade que foi destruída por uma catástrofe”, prometeu.

Kalil afirmou ainda que vai dobrar o efetivo que trabalha nas ruas da capital em limpezas, desobstrução de vias e que vai contratar mais equipamentos.

“Temos uma cidade 3 milhões de habitantes. O que vi ontem com meus olhos na porta da minha casa porque atingiu uma região mais nobre de Belo Horizonte. Quem não está acostumado a ver, agora viu. Assistiu a cenas impressionantes”, destacou.

O prefeito afirmou que obras de reconstrução só poderão ser iniciadas após o fim das chuvas. “Hoje espero limpar a cidade, desobstruir vias, fazer a cidade andar, num caos menor. É obvio que esse caos menor é parte do recomeço”.

Janeiro, que termina nesta sexta-feira (31), é mês mais chuvoso da história da cidade desde o início da medição climatológica há 110 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A capital mineira completou 121 anos em dezembro de 2019. Até agora, o primeiro mês de 2020 acumulou 932,3 milímetros de chuva na cidade, de acordo com o Inmet. O recorde anterior era de janeiro do ano de 1985, quando o acumulado do mês foi de 850,3 milímetros.

O prefeito afirmou que moradores de áreas atingidas pela chuva em Belo Horizonte podem pedir perdão de débitos do IPTU na Prefeitura.

Nenhuma morte foi registrada na capital nesta terça-feira.

Chuva em BH – 29/01, 11h15: Praça Marília de Dirceu, na Região Centro-Sul — Foto: Alex Araújo/G1

O prefeito de Belo Horizonte criticou o empresariado que fez campanha contra o Plano Diretor recém aprovado para a capital mineira que privilegia o meio-ambiente e uma cidade mais sustentável em lugar de obras e construções.

“Esse plano diretor que foi tão massacrado pelos empresários gananciosos dessa cidade. Está aí a resposta para eles. Porque ele é um plano diretor que cuida do meio ambiente. A resposta chegou na casa deles”, afirmou.

O carnaval em Belo Horizonte está garantido segundo Kalil. “Cai uma chuva acaba carnaval. O povo é obrigado a só sofrer? Aqui não tem ninguém irresponsável. Tem que parar com essa coisa de que estamos escondidos na montanha. Vamos trazer 5 milhões de pessoas. Esperamos que até lá a cidade esteja se não totalmente parcialmente recuperada”.