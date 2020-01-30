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“Nosso país não tem futuro, né?” – O Antagonista
Cidades

“Nosso país não tem futuro, né?” – O Antagonista

30 de janeiro de 2020
15 Menos de um minuto


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  68. TuNvIHRlbSBmdXR1cm8g6SBjb20gdW0gUHJlc2lkZW50ZSBkYSBD4m1hcmEgY29tbyB2b2PqISBNYXMgZmFsdGEgc/MgdW0gYW5vIHBhcmEgdm9j6iB2b2x0YXIgcGFyYSBvIGJhaXhvIGNsZXJvISA=

  69. TyBxdWUgYWZhc3RhIG8gaW52ZXN0aWRvciDpIHRlciB1bSBwcmVzaWRlbnRlIGRhIEPibWFyYSBjb20gY29kaW5vbWUgQm90YWZvZ28gbmFzIHBsYW5pbGhhcyBkZSB1bWEgZW1wcmVpdGVpcmEgcXVlIHN1c3RlbnRhdmEgY29ycnVwdG9zLiBXZWludHJhdWIg6SBz8yB1bSBpbWl0YWRvciBkZSBwYXRldGEu

  70. VMEgbmEgSE9SQSBkYSAoKENIQVZBU0NBKSkgZGEgKCgoUFJFWEVDQSkpKSBkYSAoKEJPQ0VUQSkpICMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMgIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIw==

    1. KCgoKEhFKSkpLCAoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoV0hPKSkpKSkgISEhISEsICBQUVAgISAjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMj

    2. RWxlIG5hbyByZXNpc3RlIG9saGFyIHBhcmEgbyBmdW5kbyBkZSBhbGd1ZW0g

  71. RXUgZXhwbGljby4gUm9sYWJvc3RhbWFpYSB0ZXZlIHNldSBicmHnbyBkaXJlaXRvIHF1ZSBjdWlkYSBkZSAyIGJpIHBhcmEgY2FtcGFuaGEgZWxlaXRvcmFsIGRlbWl0aWRvIHBlbG8gbWluaXN0cm8uIEFnb3JhIHNlIHZpbmdhLg==

    1. TuNvIHRlbSBmdXR1cm8gcXVhbmRvIHVtYSBhc3NvY2lh5+NvIGRlIG0qKnJkYSBwYWdhIHByYSB2ZXIgZXNzZSByb2xoYSBkZSBlc3RlcmNvIGpvZ2FyIHBlbGEgYm9jYS4=

  72. UXVlbSBxdWVyIGludmVzdGlyIGNvbSB1bSBnb3JkbyBidW4gZGEgc3VqYSBkZXNzZXM/Pz8gVW0gZ29yZG8gc2EgZmEgZG8gLi4uLg==

  73. T2xoYSBvIGFwZWxpZG8gZG8gY2FyYSBCb3RhZm9nbywgcmVhbG1lbnRlIHNlbSBmdXR1cm8u

  74. QWxp4XMsIG7jbyB0ZW0gZnV0dXJvIGRlc2RlIDE5ODUuIEUgcG9kZW0gdGVyIGNlcnRlemEsIG91IGZlY2hhIG9zIDMgcG9kZXJlcywgb3UgbyBmdXR1cm8gc2Vy4SBtYWlzIHNvbWJyaW8gcXVlIGEgVmVuZXp1ZWxhLg==

  75. Q29tIHVtIGRlcHV0YWRvIGRlc3NlIHRpcG8gIG8gcGHtcyBu428gdGVtIGZ1dHVybyBu6SwgYm90YWZvZ28h

  76. RGVzZGUgcXVhbmRvIGludmVzdGlkb3JlcyBvbGhhbSBwYXJhIG1pbmlzdHJvcyBkYSBlZHVjYefjbz8gRWxlcyBhcGVuYXMgb2xoYW0gcGFyYSBvcyByZXN1bHRhZG9zIGRvIG1lcmNhZG8sIGltcGFjdGFkb3MgYXDzcyB1bnMgMjAgYW5vcyBhcPNzIGEgYXR1YefjbyBkZSB1bSBtaW5pc3RybyBkYSBlZHVjYefjby4uLg==

  77. TyBwYe1zIPEgdGVtIGZ1dHVybyBjL3ByZXNpZGVudGUgZGEgQ+JtYXJhIGJhbmRpZG8gLiBDYWTqIG1vcmFsPyBFc3RhIHNlbXByZSBhcm1hbmRvIGNvbnRyYSBvIGdvdmVybm8gLCBtYXUgQyBBUiDBIFQgRSBSICEhISBO428gYXBvaW8gbyBNaW5pc3RybyBkYSBDdWx0dXJhLCBtYXMgdmMgIOkgZGEgbGFpYSBkb3MgY29ycnVwdG9zLiBTIA==

  78. Qm90YWZvZ28gc2FiZSBxdWUgb3MgNzQgbWlsIHZvdG9zIG5vIFJKIGFjYWJhcmFtLiBQb3IgaXNzbyBxdWUgdmFpIHRlbnRhciB1bSBhbm9uaW1hdG8gY29tbyB2aWNlIGVtIGFsZ3VtYSBDaGFwYSBwYXJhIDIwMjIuIFF1ZXJlbmRvIHNlciB1bWEgUmFpbmhhIGRhIEluZ2xhdGVycmEuIEtra2traw==

  79. RSBjb21vIHVtIGNvcnJ2cHRvIHNlbSBu7XZlbCBzdXBlcmlvciBzZSBlbmNvbnRyYSBjb20gaW52ZXN0aWRvcmVzIGRlIHVtIGJhbmNvIGNvcnJ2cHRvPz8gIE8gcXVlIHBvZGUgc2FpciBkZSD6dGlsIG51bSBlbmNvbnRybyBkZSBjNG40bGg0NT8/Pw==

  80. TyBQUiDpIGZyYWNvLCBkZWl4YSB1bSBhY3VzYWRvIHBvciBjb3JydXDn428sIGxhdmFnZW0gZGUgZGluaGVpcm8sIGNvbSBub21lIG5hIGxpc3RhIGRhIG9kZWJyZWNodCAsIGRlaXRhciBlIHJvbGFyLCAgbyBtaW5pc3RybyBkYSBlZHVjYefjbyByZWFsbWVudGUg6SByaWTtY3VsbywgbWFzLCBkZWl4YXIgbyBuaG9uaG8gZmFsYXIgJCMlJA==

  81. Rm9yYSBERU0uIENhZukgbyBPbnl4PyBDYWxlbXZhIGJvY2EgZGVzc2UgbWVuaW5vIEJ1Y2h1ZG8uIEZvcmEhIQ==

  82. RXNzZSBjYXJhIG7jbyBtb3JhbCBuZW5odW1hIHByYSBmYWxhciBkZSBuZW5odW0gbWluaXN0cm8gLCBzYWJlbSBwb3Jxdeo/IFBvcnF16iBlbGUg6SBvIEJPVEFGT0dPIGRhIHBsYW5pbGhhIGRlIHByb3BpbmFzIGRhIE9kZWJyZWNodCwgcHJlY2lzYSBmYWxhciBtYWlzPyBOaG9uaG8gbWFsYW5kcm8uLi4=

  83. TyBNaW5pc3RybyDpIHJ1aW0sIG1hcyBvIEJvdGFmb2dvLCBub3NzbyBDaHVyY2hpbCBkZSBSZWFsZW5nbyDpIHVtIGF0cmFzbyBkZSB2aWRhLg==

  84. TGFtZW504XZlbCBvIHByb251bmNpYW1lbnRvIGRlc3NlIGNpZGFk428uICBGb3JhIERFTSEh

  85. UG9pcyDpLCB1bSBwYe1zIGNvbSBvIEJvdGFmb2dvIGNvbW8gcHJlc2lkZW50ZSBkYSBj4m1hcmEgcmVhbG1lbnRlIG7jbyB0ZW0gY29tbyB0ZXIgdW0gZnV0dXJvLi4u

  86. RW5xdWFudG8gdGl2ZXIgbyBSb2RyaWdvIE1haWEgY29tbyBwcmVzaWRlbnRlIGRvIGNvbmdyZXNzbyBlIEFsY29sdW1icmUgcHJlc2lkZW50ZSBkbyBTZW5hZG8gbyBwYe1zIG7jbyB0ZXLhIG5lbmh1bSBmdXR1cm8uIENvbW8gbyBpbnZlc3RpZG9yIGVzdHJhbmdlaXJvIHZhaSBvbGhhciBwYXJhIGlzc28/IA==

  87. U2VyIGNyaXRpY2FkbyBwZWxvIE1haWEg6SBmaW0gZGUgY2FycmVpcmEuIFRhbGtleSA/Pw==

  88. T3MgcGFydGlkb3Mgc+NvIGZlY2hhZG8gZSBz8yBlbnRyYSBnZW50ZSBkYSBtZXNtYSBsYWlhLCBhcyBvcOf1ZXMgc+NvIG9zIG1lc21vcywgdml2ZW1vcyB1bWEgZGVtb2NyYWNpYSBtZW50aXJvc2EuIENBTkRJREFUVVJBIEFWVUxTQSEhIQ==

  89. TuNvIHRlbSBmdXR1cm8gdW0gcGHtcyBxdWUgYSBD4m1hcmEgZWxlZ2UgY29tbyBzZXUgcHJlc2lkZW50ZSB1bSBjYW5kaWRhdG8gcXVlIG5lbSB2b3RvIG5hcyB1cm5hcyB0ZXZlLg==

  90. Q2FtcGFuaGEgRk9SQSBNQUlBISBPIEJvdGFmb2dvIG7jbyB0ZXZlIHZvdG8gbmFzIHVybmFzLCBlbGUgbuNvIHNhaSBkYSBjYWRlaXJhIHNlIGEgZ2VudGUgbuNvIHRpcmFyLCBu428gdm90ZSBuZXNzZSBjYXJhLg==

  91. TmhvbmhvIOkgcnVpbSBkZSB1cm5hLCBu428gdmFpIHNlciBlbGVpdG8u

  92. RXUgZmFsbyBxdWUgZXNzZSBjYXJhIGFjaGEgcXVlIGFzIHBlc3NvYXMgc+NvIGJ1cnJhcy4gTmhvbmhvLCBvIGludmVzdGlkb3IgZm9nZSDpIGRlIGNvcnJ1cHRvLCBsYWRy428sIGV0Yy4uLg==

  93. UXVhbmRvIGVzc2UgQm90YWZvZ28gdmFpIHByYSBCYW5ndT8gQ2zhc3NpY28gQm90YWZvZ28geCBCYW5ndSEhIQ==

  94. UXVlciBlbmdhbmFyIGEgcXVlbSBjb20gZXN0YSBjb252ZXJzYT8g

  95. TyBwb3JxdWluaG8gbWlhIGVzcXVlY2UgYSBxdWFsaWRhZGUgZG9zIG5vc3NvcyBwb2xpdGljb3MsIGEgY29ycnVw5+NvLCBvIHJlY2ViaW1lbnRvIGRlIGRpbmhlaXJvIHZpYSBjYWl4YSBkb2lzIChlbGUgY29uaGVjZSBiYXN0YW50ZSBkaXNzbyksIGUgYSBjaG9yYWRlaXJhIGRvIGVtcHJlc2FyaWFkby4gbGl4by4gYXNxdWVyb3NvLg==

  96. UGFpcyBzZW0gZnV0dXJvLCB1bSBtaW5pc3RybyBkZXNzZSwgdW0gUHIuIGRvIENvbmdyZXNzbywgQmF0b3LpLCBzQGFmYWRvIGxAZHLjbyBlIHVtIFByLiBkYSBDYW1hcmEsIEJvdGFmb2dvLCB0YW1i6W0gc0BhZmFkbyBsQGRy428u

  97. Q29tIGVzc2VzIFByZXNpZGVudGVzIGRhIEPibWFyYSwgZG8gU2VuYWRvIGUgZG8gU1RGLCBvIEJyYXNpbCBqYW1haXMgdGVy4SBmdXR1cm8gauEgcXVlIGVsZXMgbuNvIHTqbSBjcmVkaWJpbGlkYWRlIGFsZ3VtYSBlIHPzIGZhemVtIG1lcmRhLg==

  98. RXNzZSBzZW5ob3IgUm9kcmlnbyBNYWlhIGRldmVyaWEgcGVuc2FyIGFzc2ltIGNvbW8gZmF6IHVtIGludmVzdGlkb3Igb2xoYXIgcGFyYSBvIHByZXNpZGVudGUgZGEgY2FtYXJhIHN1c3BlaXRvIGRlIGF0b3MgaWxpY2l0b3M/

  99. TuNvIHBvZGUsIG7pIEJvdGFmb2dvP08gc3VqZWl0byBhdOkgaG9qZSBu428gZm9pIGRlbGF0YWRvIHBvciB0ZXIgcmVjZWJpZG8gcHJvcGluYS5VbSBhYnN1cmRvLCBu428g6SBCb3RhZm9nbz8=

  100. RXNzZSBiIG9zdGEgYe0g6SBwcmVzaWRlbnRlIGRhIENhbWFyYSx0ZXZlIDYwIG1pbCB2b3RvcyBubyBSaW8gZSB0ZW0gbyBjb2Rpbm9tZSBCb3RhZm9nbyBuYSBsaXN0YSBkZSBjIG9ycnVwdG9zIGRhIE9kZWJyZWNodC5DYXJhIGRlIHBhdS4uLg==

  101. UG9pcyDpLi4uIEUgc2VtIHBlZGlyIDMlIHByYSBlbGUsIG7pPy4uLiDJIGlzc28gcXVlIG8gY2VudHLjbyBlIGFzIGVzcXVlcmRhcyBu428gYWRtaXRlbSEg

  102. Q29ycnVwdG8hISEgQ2FsYS10ZSEhISBWYyDpIHVtYSBWRVJHT05IQSBuYWNpb25hbCwganVudG8gY29tIGEgZXNnb3Rvc2ZlcmEgZG8gR00gZSBkbyBMZXdhbmRvd2lzay4=

  103. Qm90YWZvZ28gZXN04SBlbSBjYW1wYW5oYSBwYXJhIDIyLiBTZW1wcmUgdGVudG91IHNhYm90YXIgbyBHb3Zlcm5vIEJvbHNvbmFybyB1c2FuZG8gbyBDZW50cuNvLCBvIHF1YWRyaWxo428gYW50aSBsYXZhIGphdG8gcXVlIGZheiBsZWlzIGRlIGJsaW5kYWdlbSBjb3JydXB0bywgaW1wdW5pZGFkZSBlIHBpbGhhZ2VtIHJlY3Vyc28gcHVibGljby4=

  104. T3MgaW52ZXN0aWRvcmVzIGRldmVtIHBlbnNhciBvIG1lc21vIHFkbyB26mVtIG8gIm7tdmVsIiBkb3MgInByZXNpZGVudGVzIiBkYSBD4m1hcmEgZSBTZW5hZG8gcSBwYXNtZW0hLG5hIGF1c+puY2lhIGRvIFBSIGUgZG8gdmljZSBhaW5kYSAic2VudGFtIiBuYSBjYWRlaXJhIGRvIHByaW5jaXBhbCBtYW5kYXThcmlvIGRvIHBh7XM=

  105. QSBtZXNtYSBjb2lzYSBwb2RlIHNlciBkaXRhIHBhcmEgZXNzZSBjb3JydXB0by4g

  106. UXVlbSDpIGRpdGFkb3I/IEF06SBob2plIG51bmNhIHZpIG8gQm9sc29uYXJvIGF0YWNhciBxdWFscXVlciBtZW1icm8gZG8gcGFybGFtZW50byBvdSBkbyBqdWRpY2nhcmlvLiBFc3RlcyBkb2lzIHZpdmVtIGF0YWNhbmRvIG8gZXhlY3V0aXZvLiAiTW9ybyBlbXByZWdhZG8gZG8gQm9sc29uYXJvIi4gVmFpc2VmdWRlcmJvdGFmb2dvLg==

  107. Q29tbyBmYXogcGFyYSB1bSBpbnZlc3RpZG9yIG9saGFyIHBhcmEgdW0gUHJlc2lkZW50ZSBkYSBD4m1hcmEgZGVzc2U/IFVtIE5ob25obyBCb3RhZm9nbyBNYWlhIGRlc3NlPyBOb3NzbyBwYe1zIG5hbyB0ZW0gZnV0dXJvLCBu6T8=

  108. RSB0ZW0gZnV0dXJvIGNvbSB1bSByZWNlYmVkb3IgZGUgcHJvcGluYSBkYSBPZGVicmVjaHQgcHJlc2lkaW5kbyBhIGxhdHJpbmEgY2hhbWFkYSBDYW1hcmE/IE1haWEgZGV2ZSBlc3RhciByZWNlYmVuZG8gZGluaGVpcm8gZG8gTGVtbWFuLHF1ZSBxdWVyIG1vbm9wb2xpemFyIGEgZWR1Y2Hn428uRm9yYSB2YWdhYnVuZC5vby4=

  109. TyBCb3RhZm9nbyByZXByZXNlbnRhIHNldXMgaW50ZXJlc3NlcyBwZXNzb2Fpcy4gTuNvIHBvZGVtb3MgZXNxdWVjZXI6IGVsZSBmb2kgZWxlaXRvIGNvbSA3NCBtaWwgdm90b3MsIGZpY2FuZG8gZW0gMTOwIGx1Z2FyIG5vIHJhbmtpbmcgZG8gUkou

  110. TyBxdWUgcGVuc2EgdW0gaW52ZXN0aWRvciBlc3RyYW5nZWlybyBhbyB2ZXIgY29tbyDpIG5vc3NvICJwcmltZWlyby1taW5pc3RybyI6IHRvcnBlLCBjb3JydXB0bywgZSBtZW50aXJvc28sIGVudHJlIG91dHJhcyBxdWFsaWRhZGVzLg==

  111. Qm90YWZvZ28uICBCb3RhZm9nby4gNzQgbWlsIHZvdG9zIGRvcyBGbHVtaW5lbnNlcy4gIElzc28gcG9kZSE/

  112. TyBtaW5pc3RybyBkYSBlZHVjYefjbyDpIG11aXRvIGJvbSBzaW0uIFVtIGRvcyBtZWxob3JlcywganVudG8gY29tIE1vcm8sIERhbWFyZXMsIEd1ZWRlcyBlIEZyZWl0YXMu

  113. TyBCcmFzaWwgbuNvIHNhaSBkbyBidXJhY28gcHEgdGVtb3MgUm9kcmlnbyBNYWlhIGNvbW8gbO1kZXIgZG8gcGFybGFtZW50bw==

  114. TGVpcyBib2F6aW5oYXMgcGFyYSBjb3JydXB0b3Mg6SB1bSBncmFuZGUgYXZhbudvIA==

  115. U3VuIG9mIHRoZSBiaXRfY2gsIGNvcnJ1cHRvIHNlbSB2ZXJnb25oYS4gVXNhcyBvIFByaW5j7XBpbyBkbyBQVCwgZG9zIGNvbXVuYXMsIHN1YSBjYXJhOiAiRGlnYSBkb3Mgb3V0cm9zIG8gcXVlIHZjIOki

  116. VmVqYSBxdWVtIGVzdOEgZmFsYW5kbyEh

  117. UXVlbSBxdWVyIGludmVzdGlyIG51bSBwYe1zLCBvbmRlIG8gcHJlc2lkZW50ZSBkYSBj4m1hcmEg6SB1bSBjb3JydXB0byBsYWRy428sIHF1ZSB0ZW0gY29kaW5vbWUgbmFzIHBsYW5pbGhhcyBkYSBPZGVicmVjaHQ/

  118. TuNvIGVzdOEgZXJyYWRvLCBvIGNhcmEg6SBjYXJpY2F0byBlIGJ1cmxlc2NvISBO428gdHJhbnNtaXRlIGEgc2VyaWVkYWRlIG5lY2Vzc+FyaWEhIEltYWdpbmVtIG8gTWluaXN0cm8gZGEgU2H6ZGUgdHJhdGFyIGRvIGNvcm9uYXbtcnVzIGRhbudhbmRvIGNvbSBndWFyZGEtY2h1dmEuIFNlIHNh+mRlIOkgY29pc2Egc+lyaWUgZWR1

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  121. TWFpYSwgc2VtIG1vcmFsIHBhcmEgZXN0ZSB0aXBvIGRlIHBvc2ljaW9uYW1lbnRvISA=

  122. UGHtcyBzZW0gZnV0dXJvIOkgdW0gYmFuZGlkbyBjb21vIHByZXNpZGVudGUgZGEgQ+JtYXJhLg==

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  124. Um9kcmlnbyBNYWlhIG8gY29ycnVwdG8gQk9UQUZPR08sICB0ZW0gbW9yYWwgcHJhIGZhbGFyIGFsZ3VtYSBjb2lzYSBkbyBub3NzbyBleGNlbGVudGUgbWluaXN0cm8gZGEgZWR1Y2Hn428gPyBNZWxob3IgbWluaXN0cm8gZGEgZWR1Y2Hn428gcXVlIGVzc2UgcGHtcyBq4SB0ZXZlLiBNYWlzIGNvcnJ1cHRvLiA=

  125. RSBjb21vIGZheiBwYXJhIG9saGFyIHVtIHByZXNpZGVudGUgZGEgY2FtYXJhIGludmVzdGlnYWRvIHBvciBjb3JydXDn428/

  126. UmVhbG1lbnRlLCBu428gdGVtIGZ1dHVybyEgIEJvdGFmb2dvIHJvdWJhbmRvICBpbXB1bmVtZW50ZSE=

  127. Q29tbyBmYXogY29tIHVtIHByZXNpZGVudGUgZGEgQ+JtYXJhIGNvcnJ1cHRvPyBPIHBh7XMgdGVtIGZ1dHVybz8=

  128. TyBCb3RhZm9nbyBzZSBlc3F1ZWNlIGRlIG9saGFyIHByYSBwcm9wcmlhIENhcmE/Pz8gdW0gQ0BhbmFsaGEgYSBzZXJ2aedvIGRlIFBvbO10aWNvcyBDb3JydXB0b3MhIQ==

  129. T3MgY29sZWdhcyBkZSBNQUlBIChvcyBFU1FVRVJET1BBVEFTKSBkZXN0cnXtcmFtIGEgRWR1Y2Hn428gZSBlbGUgcXVlciBzYWJvdGFyIHF1ZW0gZXN04SBhcnJ1bWFuZG8gYSBjYXNhPw==

  130. Y29tbyBwb2RlIGVzc2UgeHRydW1lIGRvIGJvdGFmb2dvIGZhbGFyIGRlIGFsZ3XpbS4uQ2FpbiBuYSByZWFsICBnZW5yaW5obyBkYSBncmF4YSAgIC4gVHUg6SB1bSBuYWRhIGRlIDE3bWlsIHZvdG9zIHEgc2UgYWxpb3UgYSB1bSBtb250ZSBkZSBzZW1lbGhhbnRlcyAgb3UgY2FuYWxoQHMgY2hhbUBkbyBjZW50cuNvIHBhcmFzaXRAcy4gTk9WTyA=

  131. RXNzZSBSb2RyaWdvIE1hbGEg6SB1bSBzZXIgZGVzLXByZXrtdmVsLiBDb21vIHBvZGUgbyBCcmFzaWwgdGVyIGZ1dHVybyBjb20gdW0gY2FyYSBkZXNzZSBjb21vIGRlcHV0YWRvPyA=

  132. Q29tbyB1bSBpbnZlc3RpZG9yIG9saGEgcGFyYSB1bSBjb3JydVBUbyBpZ3VhbCBhIHZvY+ogQm90YWZvZ28gc2V1IHZlcm1lICE=

  133. UmVhbG1lbnRlIG8gQnJhc2lsIG7jbyB0ZW0gZnV0dXJvIGNvbSBSb2RyaWdvIE1haWEgY29tbyBwcmVzaWRlbnRlIGRhIGNhbWFyYSBkb3MgZGVwdXRhZG9zLCB1bSBjb3JydXB0byBwcm9waW5laXJvIGRlbGF0YWRvIHBlbGEgT2RlYnJlY2h0LCBPQVMgZSBHT0wsIHZ1bGdvIEJPVEFGT0dPLCBu6SBOSE9OSE8u

  134. Q29tIHVtIEJvc3RhbmFybyBuYSBQcmVzaWTqbmNpYSwgdW0gQm90YWZvZ28gbmEgQ+JtYXJhLCB1bSBCYXRvcukgbm8gU2VuYWRvLCBlIHVtIFRvZmZvbGkgbm8gU1RGIG8gQnJhc2lsIG7jbyB0ZXLhIG5lbmh1bSBmdXR1cm8gbWVzbW8sIG8gUGHtcyBuYXMgbeNvcyBkZSBxdWF0cm8gQkFORElET1MsIOkgTEFNRU5UwVZFTC4=

    1. Vm90b3Ugbm8gcG9zdGUu

  135. UGlsYW50cmEsICB0dWEgaG9yYSB2YWkgY2hlZ2FyLiA=

  136. Q29tbyBkZXZlIHNlciBkaWbtY2lsIHBhcmEgdW0gSW52ZXN0aWRvciBhbmFsaXNhciBhcyBh5/VlcyBhdHVhaXMsIGRlbGl0b3MgY29tZXRpZG9zIHBlbG8gdnVsZ28gIkJvdGFmb2dvIi4uLiBxdWUgYXR1YWxtZW50ZSDpIFByZXNpZGVudGUgZG8gQ29uZ3Jlc3NvIE5hY2lvbmFsOyBlIGFpbmRhIGFjcmVkaXRhciBubyBmdXR1cm8gZG8gcGE=

  137. Q2VydGFtZW50ZSBu428gdGVtIGVzcGVsaG9zIGEgY2FzYSBkZSBjaWRhZONvLiA=

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