Novo problema no Sisu: estudantes dizem não conseguir se inscrever na lista de espera

RIO — Estudantes que tentam se inscrever pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) enfrentam mais um desafio nesta quarta-feira: quem se inscreveu em apenas uma opção de curso não consegue entrar para alista de espera de sua primeira opção porque o sistema diz que já está na lista da segunda – que nunca foi marcada.

O erro já chegou aos trending topics do Twitter com a hashtag #erronalistadeespera.

Foi o caso de Alef Mateus Tavares Souza, deSergipe, que se inscreveu para Psicologia como primeira opção na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Ele não consegue entrar na lista de espera.

— Coloquei somente a primeira opção na Universidade Federal de Sergipe e não fui selecionado, mas agora quando fui me inscrever na lista de espera, diz que eu não posso participar porque eu declarei interesse na segunda opção. Mas eu não me inscrevi nas duas opções. Estou desesperado.

Alguns estudantes dizem na rede social que conseguiram se inscrevem na lista de espera via “guia anônima”.

Procurado, o Ministério da Educação (MEC) informou que ainda está “apurando as informações com a área técnica”.