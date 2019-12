Número de agrotóxicos registrados em 2019 é o maior da série histórica; 94,5% são genéricos, diz governo

O Brasil aprovou o registro de474 agrotóxicos em 2019, maior número documentado pelo Ministério da Agricultura, que divulga esses dados desde 2005.

É um volume 5,5% maior do que o de 2018, quando foram liberados 449 pesticidas — um recorde até então. Os registros vêm crescendo no país desde 2016.

Do total de 2019,26 dos pesticidas são inéditos(5,4%) e448 são genéricos(94,5%), ou seja, são “cópias” de princípios ativos inéditos — que podem ser feitas quando caem as patentes — ou produtos finais baseados em ingredientes já existentes no mercado.

A última leva de liberações do ano foi publicada na última sexta-feira (27), no “Diário Oficial da União”, com 36 agrotóxicos, todos genéricos.

Até novembro, o total estava em 439, mas um registro divulgado durante o ano acabou suspenso por erro, totalizando os 474 em dezembro.

De todos os produtos liberados ao longo do ano,40 são biológicos (8,4%). Pela legislação brasileira, tanto esses produtos, utilizados na agricultura orgânica, quanto os químicos, aplicados na produção convencional, são considerados agrotóxicos.

Dos 26 produtos inéditosaprovados em 2019:

3 são novos princípios ativos químicos (o que o ministério chama de produtos técnicos), que poderão ser usados dali para frente em produtos finais;

(o que o ministério chama de produtos técnicos), que poderão ser usados dali para frente em produtos finais; 19 são novos produtos finais (aqueles que chegam às lojas), também químicos, chamados pelo ministério de produtos formulados;

(aqueles que chegam às lojas), também químicos, chamados pelo ministério de produtos formulados; 3 são agrotóxicos biológicos novos (organismos vivos);

novos (organismos vivos); 1 é classificado como atípíco,porque, segundo o ministério, não se enquadra nas demais classificações, por ser um óleo a base de casca de laranja.

Os princípios ativos químicos novos foram Florpirauxifen-benzil, Fluopiram e Dinotefuran.

ODinotefurané um inseticida considerado“extremamente tóxico”na classificação da Anvisa, reformulada neste ano. O registro foi divulgado em setembro e, no mês seguinte, saiu a liberação para produtos finais à base dele.

Porém, segundo o ministério, esses produtos terãolimite de dose máximapermitida eproibição de uso no período de floraçãodos cultivos, restrições estabelecidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) para a proteção de insetos polinizadores, como as abelhas.

Ele não tem registro na União Europeia e está em reavaliação nos Estados Unidos. Pode ser utilizado no controle de sugadores, como percevejos, e, no Brasil, pode ser aplicado em 16 culturas, como arroz, aveia, batata, café, cana, centeio, cevada, citros, feijão, milho, pastagem, soja, tomate e trigo.

O Florpirauxifen-benzil é a base do produto técnico Rinksor, da Dow. Também foram autorizados produtos finais feitos com este hercibida, considerado“medianamente tóxico”pela Anvisa. Ele é liberado na UE e está em análise nos EUA e poderá ser usado em plantações dearroz.

O Fluopiram é usado para matar fungos e, ao mesmo tempo em que seu registro foi divulgado, em setembro, também saiu a liberação do produto formulado (final). É indicado para combater parasitas que atacam a raízes das plantas e tem autorização para 7 culturas: algodão, batata, café, cana-de-açúcar, feijão, milho e soja.

O Ministério da Agricultura afirmou que o produto estava na fila para registro no Brasil havia 10 anos. Ele é classificado pela Anvisa como“medianamente tóxico”e é autorizado nos EUA e na UE.

Um princípio ativo cujo registro foi concedido no fim de 2018, o sulfoxaflor, só foi ter produtos formulados (finais) registrados em 2019. Ele é relacionado à redução de enxames de abelhas e está em estudo no exterior.

Segundo o governo, o uso do agrotóxico no Brasil deverá seguir as orientações estabelecidas pelo Ibama, comoevitar a aplicação em períodos de floraçãodas culturas e seguir as dosagens máximas do produto e de distâncias mínimas de aplicação em relação à bordadura para a proteção de abelhas sem ferrão.

Além de recorde de registros, 2019 teve o maior ritmo de liberações dos últimos anos.

Segundo o governo, isso se deve amedidas de desburocratizaçãoque foram adotadas desde 2015 para acelerar o andamento da fila de registros.

De acordo com o Ministério da Agricultura, o objetivo é aprovar novas moléculas, menos tóxicas e ambientalmente mais corretas, para substituir produtos antigos. Isso porque as empresas que desenvolvem agrotóxicos só podem registrar itens de ação parecida se eles tiverem um risco à saúde menor ou igual do que os que já estão no mercado.

Ainda segundo o governo, aliberação de mais agrotóxicos também aumenta a concorrênciano mercado e diminui o preço dos defensivos, o que faz cair o custo de produção.

Aassociação que representa as fabricantesde agrotóxicos (Andef) afirma que afila para aprovações de agrotóxicos no Brasil é mais lentaem comparação com a da União Europeia e dos Estados Unidos.

Segundo as empresas, o desenvolvimento de 1 princípio ativo inédito para agrotóxico leva de 10 a 11 anos e custa em torno de US$ 286 milhões.

Agrônomosafirmam que é melhor ter mais produtosregistradosdo que correr o risco deque os produtores recorram aagrotóxicos “piratas”, mas alertam que,quanto maior o uso, mais resistência as pragas têmao veneno.

Paraambientalistas, no entanto,a aceleraçãodo ritmo de aprovaçõesé uma forma de o governo colocar em prática tópicos do polêmicoprojeto de lei 6.299/02, que ficou conhecido como“pacote do veneno”, que ainda está em discussão na Câmara dos Deputados.

O aval para um novo agrotóxico no país passa por 3 órgãos reguladores:

Anvisa , que avalia os riscos à saúde;

, que avalia os riscos à saúde; Ibama , que analisa os perigos ambientais;

, que analisa os perigos ambientais; Ministério da Agricultura, que analisa se ele é eficaz para matar pragas e doenças no campo. É a pasta que formaliza o registro, desde que o produto tenha sido aprovado por todos os órgãos.

Tipos de registros de agrotóxicos: