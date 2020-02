O número de assassinatos no Ceará cresceu 138% nos primeiros 25 dias de fevereiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo levantamento do G1.

O aumento ocorre em meio ao motim de parte da Polícia Militar do estado.

Já em 2020, a Secretaria da Segurança Pública do estado registrou 364 assassinatos nos primeiros 25 dias de fevereiro.