Número de mortes por causa das chuvas em Minas sobe para 47 segundo Defesa Civil

Quatro pessoas continuam desaparecidas nas cidades de Conselheiro Lafaiete e Luisburgo.

O número de cidades em situação de emergência chegou a 101 nesta segunda-feira. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Governo de Minas Gerais nesta manhã.

A medida vale por 180 dias e possibilita ações mais céleres para a recuperação dos estragos e auxílio à população. Todos os órgãos estaduais estão autorizados a atuar nos trabalhos sob coordenação da Defesa Civil de MG.

Ministro promete R$ 90 milhões à Minas

No fim de semana, quando 47 cidades estavam sob o decreto estadual, foi solicitado ao governo federal o reconhecimento do estado de emergência. O Ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Gustavo Canuto, esteve em Belo Horizonte neste domingo e disse que os atingidos pela chuva devem ter antecipação do Bolsa Família e do saque do FGTS.

Nesta segunda-feira (27), uma portaria publicada no Diário Oficial da União reconheceu a situação de emergência em decorrência das chuvas intensas nos 47 municípios. Canuto prometeu que o governo federal vai disponibilizar R$ 90 milhões para atender às demandas relacionadas às fortes chuvas em Minas Gerais.

Em Belo Horizonte, a Defesa Civil Estadual confirmou 13 mortes. Cinco eram de uma mesma família, que morreram após desabamento de casa no bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, na noite sexta-feira (24). O resgate, como mostra o vídeo abaixo, só foi feito no sábado (25).

Bombeiros procuram soterrados no bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, em BH

Acumulado de chuvas de MG em Janeiro — Foto: Arte G1

