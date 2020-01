‘Nunca vi nenhuma chuva igual’, diz comerciante da Feira do Bairro Amazonas, em Contagem

Temporal causa destruição em BH e Defesa Civil alerta para risco de deslizamento

200 pessoas ficaram desalojadas na cidade por conta da chuva. De acordo com a Defesa Civil municipal, moradores dos bairros Vila Barraginha, Vila Itaú, Vila São Paulo e Vila Frigodiniz foram impactados. As regiões mais afetadas ficam no entorno das bacias do Ferrugem e do Arrudas, que transbordaram com a tempestade.