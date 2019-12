O sócio laranja de Flávio Bolsonaro na bomboniere, por Luis Nassif – GGN

Segundo as reportagens, o sócio de Flávio Bolsonaro na franquia da Kopenhagen é Alexandre Dias Ferreira Santini.

Há um Alexandre Ferreira Dias Santini com funcionário da Prefeitura do Rio de Janeiro (clique aqui). Segundo informações veiculadas em janeiro. A empresa Bolsotini, dona da franquia da Kopenhagen, tem capital de R$ 200 mil. Flávio declarou uma cota de R$ 50 mil. Logo, ele teria 25% do capital da empresa.

Pelo que informou, Flávio tirou quase R$ 1 milhão de lucros da loja. Mantida a participação, Santini teria retirado R$ 3 milhões. Ambos os valores são incompatíveis com uma mera franquia da Kopenhagen.

De três, uma:

Santini é um mero laranja A distribuição é lavagem de dinheiro. Ambas as opções.