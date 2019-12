O vergonhoso HC seletivo para Ricardo Coutinho – O Antagonista

A concessão de habeas corpus ao ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho, guerreiro do povo brasileiro preso por suspeita de meter a mão no dinheiro da saúde e educação dos pobres do seu estado, é exemplar.

O pedido de habeas corpus foi impetrado no STJ pelo advogado certo para ser concedido na hora certa e no plantão certo, depois de ter sido retirado pelo mesmo advogado certo porque a hora era errada o juiz também. Ao final, deu tudo certo para Ricardo Coutinho e tudo errado para a Justiça.

O exemplo é da falta de escrúpulos, vergonha e compostura nos tribunais brasileiros. Inventaram o HC seletivo, e o país que se dane.