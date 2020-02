OAB divulga nota em defesa da jornalista Vera Magalhães, alvo de bolsonaristas

Democracia em vertigem

O Observatório de Liberdade de Imprensa da OAB divulgou nesta sexta-feira (28/2) uma nota em apoio a jornalista Vera Magalhães. Colunista do jornalO Estado de S.Pauloe âncora do programaRoda Viva, da TV Cultura, Vera tem sido alvo de uma série de ataques e calúnias de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Reprodução/Twitter

Vera Magalhães foi a jornalista responsável por revelar que o presidente Jair Bolsonaro estava divulgando, a partir de seu telefone celular, vídeos de convocação para manifestações contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.

O ato do presidente foi repudiado por boa parte dos líderes do Congresso Nacional e foi duramente criticado pelo ministro do STF Celso de Mello. O decano do Supremo Tribunal Federal afirmou que o presidente pode ter incorrido em crime de responsabilidade:

“Essa gravíssima conclamação, se realmente confirmada, revela a face sombria de um presidente da República que desconhece o valor da ordem constitucional, que ignora o sentido fundamental da separação de poderes, que demonstra uma visão indigna de quem não está à altura do altíssimo cargo que exerce e cujo ato, de inequívoca hostilidade aos demais Poderes da República, traduz gesto de ominoso desapreço e de inaceitável degradação do princípio democrático!!! O presidente da República, qualquer que ele seja, embora possa muito, não pode tudo, pois lhe é vedado, sob pena de incidir em crime de responsabilidade, transgredir a supremacia político-jurídica da Constituição e das leis da República!”

Entre os abusos cometidos contra Vera estão a criação de uma conta falsa em nome da profissional noWhatsAppe a divulgação massiva de uma série de mensagens fraudadas nas redes sociais. Chegou-se a compartilhar o nome do colégio onde estudam os filhos da jornalista.

A profissional recebeu apoio de entidades como Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo(Abraji) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Agora a manifestação de apoio veio da OAB. Leia abaixo a nota na íntegra: