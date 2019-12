Olavo de Carvalho diz que quem manda no Brasil é Fernando Haddad

Olavo de Carvalho. Foto: Reprodução/YouTube

De Raphael Veleda no site Metrópoles.

O escritor Olavo de Carvalho, que é uma espécie de guru intelectual para membros do governo e pessoas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), publicou em seu canal no YouTube um vídeo no qual critica políticos de direita eleitos na última eleição e diz que o poder no Brasil segue nas mãos da esquerda, mas especificamente com o petista Fernando Haddad, derrotado por Bolsonaro nas últimas eleições.

“Não chegou a se formar um movimento de direita no Brasil, um movimento intelectual. E nenhum movimento começa político, ele começa cultural, intelectual”, argumenta Carvalho no vídeo chamado “A direita se destruindo”, que foi postado neste domingo (29/12/2019).

“Então, não há movimento que possa se comparar ou competir com a esquerda, que tem tradição intelectual de mais de 150 anos. O que aparece [na direita] não é um movimento, são carreiras politicas que aparecem no meio desse caos”, complementa.

(…)

PS do DCM: Haddad compartilhou o texto, com emoji de gargalhada.