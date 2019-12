Ônibus da linha Ponte Viva, em Florianópolis, volta a circular gratuitamente a partir desta segunda-feira

Os usuários poderão embarcar na plataforma 5 do Terminal Cidade (Tecif) ou nos pontos indicativos de parada de ônibus durante o trajeto da linha. O trajeto da linha será: Terminal Cidade de Florianópolis, Praça Fernando Machado, Avenida Paulo Fontes, Rua dos Ilhéus, Rua Visconde de Ouro Preto, Avenida Rio Branco, Rua Felipe Schmidt, Avenida Jornalista Rubens De Arruda Ramos, Rua Oton Gama D’eça, Avenida Prefeito Osmar Cunha, Rua Jerônimo Coelho, Rua Tenente Silveira, Rua Pedro Ivo, Avenida Paulo Fontes e Terminal Cidade de Florianópolis. Informações sobre o itinerário e pontos de embarque da linha Ponte Viva podem ser acessadas no aplicativo ou site do floripanoponto. Veja mais notícias do estado no G1 SC

Newsletter G1 Created with Sketch. Resumo do dia As notícias que você não pode perder diretamente no seu e-mail. Para se inscrever, entre ou crie uma Conta Globo gratuita. Obrigado! Você acaba de se inscrever na newsletter Resumo do dia.

Florianópolis. As partidas serão de hora em hora, das 8h às 20h. Segundo a Prefeitura, a linha irá circular gratuitamente até o dia 12 de janeiro. A partir do dia 13, a Ponte Hercílio Luz será incluída no itinerário.