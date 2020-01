Onyx anuncia criação de secretaria para agilizar ingresso do Brasil na OCDE – O Antagonista

Onyx Lorenzoni anunciou há pouco que o governo vai criar uma secretaria especial para agilizar o processo de ingresso do Brasil na OCDE.

A secretaria será criada por decreto e estará subordinada a Onyx.

A decisão foi divulgada após reunião do ministro da Casa Civil com o encarregado de negócios interino da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, William Popp.

“A função dela [secretaria] é poder melhorar nossa relação com o organismo internacional, com países membros que sejam mais fortes dentro da OCDE, buscar cada um dos passos de acreditação para que o Brasil, no mais curto espaço de tempo, possa ser membro desse time, que é o time que vence no mundo.”