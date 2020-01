Orlando Silva, do PCdoB, parte para o confronto aberto com o PT: “Querem tirá-lo da disputa em 2022”

Deputado Orlando Silva (PCdoB-SP). Foto: Agência Brasil

Da Coluna de Tales Faria no UOL.

É grande a irritação no PCdoB com o assédio do PT ao governador do Maranhão Flávio Dino.

Tudo começou com uma entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos jornalistas Juca Kfouri, José Trajano, Talita Galli que foi ao ar no último dia 15 pela TVT.

Lula admitiu a possibilidade de apoiar a candidatura de Flávio Dino à Presidência, mas ponderou:

“Eu gosto do Dino, acho ele uma figura competente, um companheiro da maior lealdade comigo em todo o meu processo. Tenho por ele um apreço extraordinário. Agora, veja, o PT é um partido muito grande comparado ao PCdoB. (…) É muito difícil imaginar eleger alguém de esquerda sem ser do PT.”

(…)

A desconfiança tomou conta do PCdoB: os petistas querem fazer com Dino o mesmo que fizeram com Agnelo: tirar do partido um quadro em ascensão, apenas para acabar com a possibilidade de o PCdoB lançar uma candidatura competitiva.

O ex-ministro do Esporte no governo Lula e ex-líder do PCdoB na Câmara, deputado Orlando Silva (SP) deixa claro:

“Flávio Dino é a novidade da política brasileira, não apenas da Esquerda. Foi juiz, deputado e é governador. Conhece os três poderes. Tem sólida formação cristã, e densa base cultural. A capacidade política e gerencial já foi demonstrada. É um excelente candidato a presidente. Mas, é comovente, digamos assim, o interesse do PT em apoiá-lo. Na verdade, querem tirá-lo do jogo, dar um ‘abraço de urso’. No nosso candidato.”

(…)