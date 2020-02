Os dois dias mais violentos do Ceará desde 2012

O Ceará registrou nesta semana os dois dias mais violentos do estado desde 2012, segundo o G1.

Na última sexta-feira, ocorreram 37 homicídios no estado; no sábado, outros 34.

O número só não é maior do que no dia 1º de janeiro de 2012, durante outro motim da PM, quando foram registrados 41 assassinatos no Ceará.