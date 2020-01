Os roteiros de Santini – O Antagonista

Demitido pelo voo exclusivo da FAB para a Índia, Vicente Santini integrou comitivas oficiais como número 2 da Casa Civil viajando pelos EUA, Paris e Espanha, além de viagens nacionais.

Santini acompanhou uma das idas de Eduardo Bolsonaro a Washington, no fim de agosto, quando o filho 03 ainda fazia teste para embaixador. Por cerca de 33 horas em que a comitiva ficou nos EUA, ele recebeu R$ 3.822,38 em diárias.

O grupo, que era composto pelo ministro Ernesto Araújo e o assessor especial da Presidência, Arthur Weintraub, teve um roteiro que impressionou. Pagaram cerca de US$ 1.000 (R$ 4.000) para uma mesa de sete pessoas no Del Mar, do chef italiano Fabio Trabocchi.

Ao todo, no ano passado, Santini recebeu R$ 49,5 mil em diárias, enquanto suas passagens custaram R$ 44,7 mil.