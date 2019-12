Paciente brasileiro que curou câncer com tratamento inédito morre em acidente

RIO —Vamberto Luiz de Castro, que ficou conhecido noBrasilinteiro por ter curado umlinfomaagressivo através de um tratamento experimental e inédito naAmérica Latinano Hospital das Clínicas deRibeirão Preto(SP), vinculado à Universidade de São Paulo (USP), morreu na semana passada, emBelo Horizonte, vítima de um acidente doméstico. Ele tinha 64 anos. A informação foi divulgada pela rádio “CBN”.

O incidente, que ocorreu no último dia 11 e não foi detalhado pela família, provocou um traumatismo craniano grave. Segundo o site “G1”, Castro foi enterrado no Cemitério Parque Renascer, em Contagem (MG), e parentes e familiares realizaram uma missa de sétimo dia na última terça-feira.

Como mostrou O GLOBO em outubro, Castro, funcionário público aposentado, não respondia bem à quimioterapia e à radioterapia ao ser apresentado à terapia de células CAR-T, ainda em testes. Submetido ao tratamento, cujo custo na rede privada ultrapassa US$ 1 milhão (cerca de R$ 4 milhões), quando somados custo do material terapêutico (acima de R$ 1,6 milhão) e da expertise médica necessária, foi diagnosticada a remissão do câncer.

Seu caso virou fonte de inspiração e expectativas para pessoas com câncer em todo o Brasil. O tratamento que usa o sistema imune, a linha de defesa do corpo humano, para atacar o câncer, é tido como promissor, mas foi desenvolvido para um subtipo específico de linfoma (câncer do sangue), o não-Hodgkin.

A terapia é feita por meio da avaliação das características moleculares do câncer a ser combatido, extração dos linfócitos-T do paciente (células de reconhecimento do sistema imune) e alteração do DNA dessas células para que identifiquem o tumor adequadamente e o ataquem.