Papai Noel da PM prende suspeito durante entrega de presentes para crianças em Colatina, ES

Papai Noel policial prendeu suspeito em Colatina, ES — Foto: Divulgação/Instagram/Sddscolatina

Um policial militar que estava vestido de Papai Noel acabou prendendo um homem no momento em que fazia entrega de presentes de Natal a crianças de um bairro da periferia de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, nesta véspera de Natal. O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto por roubo.