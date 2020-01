‘Parece que o pior já ficou para trás’, diz Zema sobre chuvas em Minas

Romeu Zema participou de coletiva ao lado do presidente Jair Bolsonaro e ministros na tarde desta quinta-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)

O governador de Minas Gerais,Romeu Zema(Novo), disse que os estragos causados pelasfortes chuvasestão sendo levantados por cada prefeitura. O chefe do Executivo se reuniu com o presidente da República,Jair Bolsonaro(sem partido), nesta quinta-feira, antes desobrevoardehelicópteroas áreas afetadas pela elevada precipitação.

Segundo Zema, este é o segundo momento da estratégia de prevenção às chuvas. O encontro envolveu, além do presidente e do governo, prefeitos, ministros, deputados e autoridades municipais e estaduais.

“Estamos iniciando um segundo momento, que é um momento em que as prefeituras estão levantando os danos, e o Ministério do Desenvolvimento Regional, através do ministroGustavo Canuto, que também tem acompanhado de perto, irá analisar todos essas perdas e mobilizar os recursos para que possam reconstruir as suas pontes, as ruas que foram destruídas. O estado continuará acompanhando, a previsão é que as chuvas devem diminuir em breve, e parece que o pior já ficou para trás. Mas o estado ficará atento a tudo”, disse, em pronunciamento após a reunião, no Aeroporto deConfins, em Belo Horizonte.

Antes, Jair Bolsonaro anunciou que o Governo Federal irá liberarR$ 1 bilhãopara os estados do Sudeste, como forma de ajuda aos estragos causados pelas chuvas, principalmente em Minas,Espírito SantoeRio de Janeiro. A maneira como a verba será distribuída ainda não foi divulgada.

Desde a última semana, Minas Gerais contabiliza55 mortes e mais de 30 mil desabrigadosou desalojados. Zema também comentou esses números e as ações do governo estadual para tentar minimizar os estragos causados pela chuva.

“O meu governo, desde o primeiro momento da semana passada, tem acompanhado por 24 horas dia essa situação de emergência das cidades. Infelizmente, tivemos 55 perdas de vida e mais de 30 mil pessoas desalojadas e desabrigadas. A nossa prioridade foi colocar a Defesa Civil do estado a disposição das prefeituras, orientando, acompanhando e priorizando a ajuda humanitária que tem sido feita também com ajuda dos Correios. A distribuição de alimentos, de medicamentos, de bens de higiene, de limpeza, tem sido feita através dos caminhões da empresa estatal federal, que tem contribuído muito. Um dos grandes problemas de um momento como esse é a logística, então estamos conseguindo enviar aquilo que é necessário para todas as regiões do estado com agilidade”, afirmou Zema.