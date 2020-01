Parentes das vítimas no caso Backer são ouvidas pela Polícia Civil nesta semana em BH

Segundo delegado responsável, Flávio Grossi, é uma nova fase das investigações em que parentes de vítimas internadas e que morreram são ouvidos. Mulher de homem internado disse que cervejaria ainda não a procurou.

uma das 19 vítimas identificadas de uma intoxicação grave provocada pelo consumo da cerveja Belorizontina, disse que a Backer nunca a procurou.

A Backer nunca nos procurou, na minha residência, nunca foi lá. Eu sei que eles oferecem uma psicóloga do Sesi, só isso”, disse Flávia.

Em nota, a Backer reforçou o compromisso em disponibilizar todo o suporte necessário aos pacientes e familiares. A empresa informou que estruturou uma equipe especializada que já está atuando no acolhimento dessas pessoas.

Ainda segundo o comunicado, o atendimento psicossocial dos casos já notificados está sendo realizado em uma ação conjunta com a Secretaria de Saúde. Além disso, a cervejaria abriu um canal direto para receber o contato exclusivo dos familiares. O número é (31) 3228-8859, das 8h às 17h.

Cervejas Belorizontina, da Backer — Foto: Danilo Girundi/TV Globo

Uma força-tarefa da polícia investiga 19 notificações de pessoas contaminadas após consumir cerveja; quatro morreram;

Os sintomas da intoxicação incluem náusea, vômito e dor abdominal, que evoluem para insuficiência renal e alterações neurológicas;

O Ministério da Agricultura identificou 32 lotes de cerveja da Backer contaminados com dietilenoglicol, um anticongelante tóxico;

A Backer nega usar o dietilenoglicol na fabricação da cerveja;

A cervejaria foi interditada, precisou fazer recall e interromper as vendas de todos os lotes produzidos desde outubro;

A diretora da cervejaria disse que não sabe o que está acontecendo e pediu que clientes não consumam a cerveja;

O governo de MG criou portal para informar sobre intoxicação;

À Justiça, a Backer apresentou um vídeo com suposto indício de sabotagem.

Ministério da Saúde investiga síndrome nefro neural em Minas Gerais — Foto: Reprodução/TV Globo

Entre os sintomas da síndrome nefroneural estão alterações neurológicas e insuficiência renal. De acordo com a presidente da Sociedade Mineira de Nefrologia, Lilian Pires de Freitas do Carmo, os primeiros sinais de intoxicação por dietilenoglicol são dores abdominais, náuseas e vômitos. O tratamento é feito no hospital, com monitoração, e tem o etanol como antídoto.

Processo cervejeiro — Foto: Arte/G1