Perícia contratada pela Backer encontra dietilenoglicol em lote da Belorizontina

Uma perícia contratada pela Backer para analisar todo o processo de produção da cervejaria identificou a substância tóxica dietilenoglicol em uma amostra da cerveja Belorizontina. De acordo com a diretora de marketing da cervejaria, Paula Lebbos, a amostra é do lote 1348, o mesmo analisado pela Polícia Civil, onde também foi identificada a presença do dietilenoglicol.

A Backer nega usar o dietilenoglicol em seu processo de produção, diz que usa o monoetilenoglicol. A cervejaria, localizada no bairro Olhos D’água, na Região Oeste de Belo Horizonte, foi interditada pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). Nesta terça-feira, a diretora da empresa também pediu para que as pessoas não consumam a Belorizontina até que o caso seja esclarecido. “A Backer nunca comprou, desde lá da nossa primeira, do nosso primeiro tanque, até o momento, esse dietilenoglicol. Nunca nós compramos. Dentro da cerveja nós encontramos, da Belorizontina, do lote que foi analisado, que foi o mesmo lote que a polícia, que as autoridades analisaram. Então, por isso, aqui não sabendo aonde que está essa possível contaminação. Ou essa contaminação, não bebam Belorizontina e nem a Capixaba, por favor”, afirmou a diretora. A cerveja da marca “Capixaba”, que é produzida no mesmo tanque da Belorizontina, era vendida, de acordo com a direção da Backer, principalmente em Vitória e na Região Metropolitana da cidade. “A Backer quer facilitar, de todas as formas possíveis, que isso seja solucionado o mais breve possível. O que precisa ser feito a Backer vai fazer”, afirmou Paula Lebbos. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) afirmou nesta terça-feira (14) que os casos investigados por intoxicação após o consumo da cerveja Belorizontina, da Backer, atingem pessoas de Belo Horizonte e de outras cinco cidades do estado. Conforme a secretaria, são 12 notificações na capital mineira e os demais casos notificados são de moradores de Nova Lima, na Região Metropolitana; São João Del Rei, no Campo das Vertentes; São Lourenço, no Sul de Minas; Ubá e Viçosa, na Zona da Mata. Dos 17 casos notificados, em quatro pessoas foram confirmadas a intoxicação pela substância tóxica dietilenoglicol, uma delas morreu, que seria o morador de Ubá. A Polícia Civil investiga se a intoxicação que provoca a síndrome nefroneural está relacionada ao consumo da cerveja Belorizontina. A mesma substância tóxica foi encontrada em amostras de lotes da Belorizontina, que também usa o rótulo Capixaba, e em um tanque reservatório de liquido anticogelante, usado no processo de fabricação das cervejas da Backer. A Backer considera que são dois lotes contaminados; já a Polícia Civil considera a contaminação em três lotes. Diretora de marketing da Backer: ‘Não bebam a Belorizontina, qualquer que seja o lote’ Nesta segunda-feira (13), o ministério mandou a Backer recolher do mercado todas as cervejas e chopes produzidos pela empresa entre outubro de 2019 e janeiro deste ano; também proibiu a cervejaria de comercializar qualquer rótulo. Morte investigada em Pompéu A Prefeitura de Pompéu, no Centro-Oeste de Minas, afirmou nesta terça-feira (14) que investiga a morte de uma mulher de 60 anos por suspeita de síndrome nefroneural. A morte aconteceu na cidade em dezembro do ano passado após a mulher consumir a cerveja Belorizontina na capital mineira. Este caso não foi incluído como notificação no boletim divulgado nesta tarde pela secretaria de saúde. CONTAMINAÇÃO COM CERVEJA EM BH Casos notificados de intoxicação por dietilenoglicol em MG — Foto: Aparecido Gonçalves/Arte G1

