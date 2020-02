Plano para elevar produtividade mira em 200 mil empresas

Carlos Da Costa, secretário especial de Produtividade: programa é passo da política de reindustrialização do país — Foto: Claudio Belli/Valor

Está praticamente pronto um plano do Ministério da Economia para aumentar a produtividade e melhorar o ambiente de negócios no país. O lançamento, hoje, do programa “Brasil Mais”, que deve atender 200 mil empresas até 2022 com consultoria especializada para modernizar a produção, é parte do plano chamado de “Rotas do Crescimento” e um passo importante da política de reindustrialização do país, disse aoValoro chefe da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec), Carlos Da Costa.