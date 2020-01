PM não autoriza Favorita em evento de abertura do carnaval em Copacabana, e festa está ameaçada

RIO — Em documento assinado na última sexta-feira, a Polícia Militar vetou a realização do Bloco da Favorita, que faz parte da abertura oficial do carnaval, promovida pela prefeitura, com shows marcados para o próximo domingo, dia 12, no mesmo palco onde aconteceram as apresentações principais do réveillon de Copacabana. De acordo com o ofício da PM, a organização não respeitou o prazo mínimo de 70 dias de antecedência para solicitar à corporação a realização do evento, que é promovido pela prefeitura, mas organizado pela Favorita. Com isto, no momento, apenas a realização da eleição final do Rei Momo e da Rainha do Carnaval carioca estaria certa. A Riotur garante que ainda não foi notificada.

— Amanhã estaremos protocolando uma representação junto ao Ministério Público do Rio pedindo o embargo da apresentação do Bloco da Favorita, com base na falta de autorização da PM. O requerimento foi protocolado no dia 20 de dezembro, portanto, sem obedecer a antecedência mínima de 70 dias prevista em decreto, ou seja, fora do prazo legal — afirmou Horácio Magalhães, presidente da Sociedade Amigos de Copacabana.

Ele explica que os moradores não são contrários à abertura do carnaval no bairro da Zona Sul, mas sim contra o Bloco da Favorita, especificamente. Há dois anos, a passagem do cortejo de funk por Copacabana deixou transtornos, segundo ele.

— Não somos contra o evento de abertura do carnaval. O que sempre fomos contra foi à escolha da apresentação do Bloco da Favorita, que, nos seus desfiles de 2017 e 2018, causou inúmeros transtornos fora do razoável no bairro — acrescentou.

No documento, a polícia reforça o prazo estabelecido em decreto:

“O Comandante Eventual do 19º Batalhão de Polícia Militar (…) não autoriza o evento “Baile da Favorita” no dia 12 de janeiro de 2020 com previsão de início às 11h e término às 18h, a ser realizado na Av. Atlântica, altura do nº 1.702 — Praia de Copacabana, por não haver cumprido os requisitos estabelecidos no decreto estadual 44617 de 2014 (…). Os requerimentos de autorização para a realização de eventos deverão ser dirigidos ao Comandante da UOp da área onde se realizará o evento, e protocolados com antecedência mínima de: 70 (setenta) dias”, diz o documento.

No fim da semana passada, Tony Teixeira, presidente da Associação de Moradores de Copacabana, também já havia se posicionado contra a folia no bairro.

— Somos contra megaeventos. Copacabana é um bairro residencial, com cerca de 200 mil moradores. Apesar da estimativa de 300 mil pessoas, o que já é mais do que toda a população local, o número real deve ser muito maior. Assim, nós perdemos o direito constitucional de ir e vir — afirmou.

Procurada, a organização do Bloco da Favorita ainda não respondeu ao contato do GLOBO. A Polícia Militar também ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ofício assinado pelo comando do 19ºBPM (Copacabana).