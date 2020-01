Podemos expulsa deputado Marco Feliciano por apoio à campanha de Bolsonaro em 2018

no início de dezembro. Além da infidelidade partidária, o Podemos-SP também acusou Feliciano de “violação moral e ética”. Na análise do recurso, a executiva nacional derrubou essa acusação, mas manteve o entendimento de infidelidade.

O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diz que, em caso de expulsão definida pelo partido, o parlamentar tem direito a permanecer no mandato. Com isso, Marco Feliciano poderá se filiar a uma outra legenda, ou seguir como deputado “sem partido”.

No fim da tarde, Marco Feliciano publicou nota em rede social dizendo que o motivo da expulsão foi a campanha para Bolsonaro em 2018, e que “qualquer outro motivo é fake news”. O texto faz críticas ao presidente estadual do Podemos-SP, vereador Covas Neto, e ao senador Alvaro Dias.