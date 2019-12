Polícia analisa 80h de vídeo por ataque contra Porta dos Fundos

Polícia Civil vai analisar cerca de 80 horas de filmagens para identificar a autoria do ataque contra a produtora do Porta dos Fundos. O prédio, que fica na zona sul do Rio, foi alvejado na última terça-feira (24/12/2019) com coquetel molotov.

A intenção dos investigadores, segundo o jornal Extra, é refazer o trajeto do suposto grupo criminoso. Ao todo serão usados registros de dez câmeras diferentes.

“Será um trabalho exaustivo de análise de câmeras. Estamos melhorando as imagens para que tenham mais nitidez”, afirmou o delegado Marco Aurélio de Paula Ribeiro, titular da 10ª DP (Botafogo).

Uma moto e uma caminhonete, que aparecem nas imagens, também são analisadas pelos investigadores. Não foi possível, ainda, visualizar as placas dos veículos.

A polícia não descarta a participação do suposto grupo integralista no atentado. Procurado peloMetrópoles, a corporação informou apenas que “as investigações estão em andamento”.

