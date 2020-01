Polícia autua 49 motoristas por beber antes de dirigir durante operação na região de Piracicaba

Quarenta e nove motoristas foram autuados por beber antes de dirigir em rodovias da região de Piracicaba (SP), durante a Operação “Ano Novo 2020”, realizada pela Polícia Rodoviária. Cinco condutores foram presos por embriaguez ao volante.

A operação foi realizada entre 27 de dezembro de 2019 e esta quinta-feira (2). No total, foram fiscalizados 851 veículos e registrados 1.191 autos de infração de trânsito, além de 1.309 autuações por excesso de velocidade.

A polícia enumerou as autuações pelas condutas mais perigosas que foram flagradas durante as ações:

393 por falta de cinto de segurança

42 por veículos em mau estado de conservação

52 por ultrapassagem em local proibido

49 por uso de bebida alcoólica antes de dirigir – com 5 condutores presos em flagrante

“Apesar de termos no atual período dois dias a mais em comparação ao mesmo período do ano anterior, os resultados foram positivos, principalmente porque não tivemos nenhum óbito em nossa área de atuação. Porém as fiscalizações mostraram que ainda temos condutores imprudentes, que necessitaram de correções nas posturas nas rodovias”, comunicou a 2ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária, em nota.

Cidades abrangidas pela operação (616 km de malha viária estadual):