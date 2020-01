Polícia descobre que suspeito do ataque ao Porta dos Fundos embarcou para Rússia

Eduardo Fauzi embarcou para Moscou em um voo que fez escala em Paris no dia 29 de dezembro, um dia antes da expedição do mandado de prisão. Imagens mostram que ele chegou de táxi no Aeroporto Internacional Tom Jobim.

O ataque à produtora aconteceu no dia 24 de dezembro. Os investigadores afirmam que cinco pessoas participaram do ataque e que Fauzi foi o único que fugiu com o rosto descoberto.

Eduardo Fauzi é suspeito de participar de ataque à produtora do Porta dos Fundos — Foto: Reprodução

Nesta quarta-feira (1°) ele postou um vídeo numa rede social com sete minutos de duração. Eduardo Fauzi fez a gravação dentro de uma casa. Apontado pela polícia como dos criminosos que atacaram a produtora, ele chama os integrantes do grupo Porta dos Fundos de criminosos, marginais e bandidos.

Suspeito de ataque à Sede do Porta dos Fundos embarca com destino a Moscou — Foto: Reprodução

Também nesta quarta, o Jornal Nacional apurou que, antes de publicar o vídeo, Eduardo Fauzi chegou a dizer a amigos num aplicativo de mensagens que estava em Florianópolis. Desde a terça-feira (31), ele era considerado foragido da Justiça.

Suspeito de ataque à produtora Porta dos Fundos posta vídeo em rede social

A produtora Porta dos Fundos tem sido criticada nas redes sociais por vários grupos cristãos, pela maneira como retratou Jesus no especial de natal de 2019, um programa de humor, exibido na Netflix. O filme insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto.

Fauzi já responde a processos por ameaça, agressão contra mulher, lesão corporal e formação de quadrilha.

Na época, Fauzi trabalhava em um estacionamento irregular e ficou revoltado durante uma fiscalização da prefeitura. Depois de bater no secretário, ele foi preso por lesão corporal e respondeu em liberdade.

Nesta quarta, o Disque Denúncia do Rio divulgou um cartaz oferecendo uma recompensa de R$ 2 mil por informações que levem à prisão dele.

Fauzi é filiado ao PSL desde 3 de outubro de 2001. A produção da TV Globo entrou em contato com o partido, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

