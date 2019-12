Polícia descobre túnel de 60 m que levava a cofre do Banco do Brasil

Manaus –A polícia descobriu um túnel com cerca de 60 metros que lavava até o cofre do Banco do Brasil na região do bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

De acordo com a Delegacia Especializada de Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), a operação, denominada Hórus, que teve início há pelo menos seis meses se encerrou com dois homens mortos e sete presos. Um dos detidos está hospitalizado.

Estima-se que a quadrilha realizava a escavação no mesmo período. Centenas de sacos de terra foram encontrados no túnel e também na casa alugada onde o grupo se resguardava, localizada bem próxima à agência, no bairro Monte Castelo, na capital do Mato Grosso do Sul.

Segundo a polícia, a quadrilha seria especializada em assaltos a bancos e os integrantes não eram do Mato Grosso do Sul. Alguns teriam vindo de São Paulo. Outros, de estados do Nordeste. Há integrantes foragidos.

Centenas de sacos de terra foram encontrados no túnel | Foto: Divulgação

O Garras apreendeu, ainda, uma caminhonete Hilux, com placa de Pernambuco, um carro de passeio de Ponta Porã (MS) e um caminhão.

A assessoria do Banco do Brasil vai se informar com a polícia para se pronunciar sobre o caso. Uma coletiva de imprensa será realizada amanhã (22) pela polícia para divulgar informações sobre a investigação.