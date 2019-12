Polícia diz que Karol Eller começou briga por ciúmes da namorada e descarta homofobia; veja vídeo

Segundo os investigadores, não houve agressão motivada por homofobia, como alegaram Karol e a namorada, a policial civil Suelen Santos. Para a polícia, Karol brigou porque estava com ciúmes da namorada. As duas vão responder por denunciação caluniosa, porque mentiram em depoimento, segundo a delegada Adriana Belém. “O que não podemos admitir é que você utilize a delegacia, máquina administrativa do estado, chegue aqui e minta, utilizando de uma causa tão nobre, a vitória dos homossexuais e ela estava aqui banalizando isso e mentindo. Acho triste isso, é uma atitude criminosa e a gente não admite esse tipo de coisa”, disse Belém. A defesa de Karol afirmou que não houve agressão mútua. “O que posso dizer é que não houve agressão mútua. As imagens das lesões que a Karol Eller sofreu pelo agressor falam por si. Não nos foi franqueado acesso ao inquérito policial depois dessa notícia que nos surpreendeu”, afirmou o advogado Rodrigo Assef. Nas imagens, segundo a polícia, Karol aparece visivelmente alterada e levantando a camiseta para mostrar ao funcionário do quiosque que não estava armada. Em seguida, pede uma bebida. É possível ver, então, Carlos Guilherme, amigo de Alexandre, tentando acalmar a youtuber. Mas Karol parte para cima de Alexandre, que estava na ciclovia. De acordo com a polícia, Karol deu um soco e puxou Alexandre pela blusa. Em seguida, os dois caem no chão, e Alexandre a chuta por duas vezes. Funcionário diz que Karol estava armada Um funcionário do quiosque ouvido nesta quinta-feira (19) pela polícia disse que Karol estava alterada, mexendo em uma arma e que tentou agredir Alexandre por diversas vezes. Segundo ele, Alexandre pediu para que a youtuber largasse a arma. O funcionário contou que, depois de toda a briga, Karol deu socos na namorada, a policial civil Suelen dos Santos, dona da arma que ela estaria portando. De acordo com o trabalhador, depois, Karol caiu e bateu com o rosto no chão, onde ficou inconsciente. A polícia vai investigar se as lesões no rosto de Karol (veja na imagem abaixo), podem ser sido causadas pela queda. Youtuber Karol Eller mostrou as lesões no rosto — Foto: Reprodução

a briga com o auxiliar administrativo Alexandre da Silva, na manhã do último domingo (15), em um quiosque na Barra de Tijuca, Zona Oeste do Rio.