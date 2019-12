Polícia do RJ identifica veículos usados no ataque à produtora do Porta dos Fundos

ataque incendiário à produtora do canal de humor Porta dos Fundos, na madrugada de terça-feira (24), no Rio.

De um carro e de uma moto, saltaram quatro homens, que atiraram dois coquetéis molotov contra a fachada da produtora, que fica no Humaitá. As placas dos veículos foram anotadas, e os proprietários serão chamados para depor.

Os investigadores não acreditam que o incidente foi um atentado terrorista. “Terrorismo, a princípio, não foi classificado”, disse o subsecretário operacional, Fábio Barucke.

Houve danos materiais no quintal e na recepção do prédio. O fogo foi contido por um segurança. A avaliação de integrantes do grupo é a de que, sem a ação do vigia, todo o prédio teria sido incendiado.

Produtora do Porta dos Fundos é alvo de ataque no Rio — Foto: Arquivo Pessoal

O subsecretário Fábio Barucke explicou, em entrevista coletiva, que o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio.

“Verificamos que houve perigo grave, concreto, contra o segurança que estava no local. Isso caracteriza tentativa de homicídio por parte desses autores”, disse Barucke.

“Entendemos que esse fato é grave, que merece ser solucionado para identificar esses autores desse delito”, disse Barucke.

“A intenção desse grupo era causar dano, mas logicamente todos os fatos serão analisados após identificar os autores e a verdadeira intenção deles”, disse Barucke.

A Delegacia de Repressão de Crimes de Internet também foi acionada para ajudar a chegar aos autores.

O governador do RJ, Wilson Witzel, se pronunciou nesta quinta sobre o ataque.

“Eu estou acompanhando as investigações. Como tenho dito desde o início do ano, eu sou contra toda forma de violência ou intolerância. Nós temos os caminhos normais para poder buscar reparação de eventual dano que tenha sido ocorrido. A via correta é o Poder Judiciário. Através do juiz que você vai ter a reparação do dano quando for devido. Então sou absolutamente contrário a toda forma de intolerância e violência”, disse.